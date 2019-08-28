韩国2019年年底起将禁用部分难回收的塑料制品

据韩国《中央日报》28日报道，从2019年年底开始，韩国将禁止使用难以回收利用的彩色塑料瓶或用聚氯乙烯（PVC）制成的塑料保鲜膜。
据报道，韩国环境部于27日表示，将从8月28日起进行为期40天的《关于节约资源和促进回收利用的法律》执行令、执行规则修正案立法预告，内容涉及禁用难以回收利用的包装材料、包装材料必须标明材质等级等。
该修正案之所以决定从源头上禁止使用PVC，是因为如果PVC与其他合成树脂混合回收利用，那么产品强度就会下降，且在回收利用过程中会释放出氯化氢等有害物质。
以2017年为基准，韩国每年销售的4589吨PVC包装材料主要用于食品保鲜膜、包装用透明薄膜和透明容器等。
韩国环境部料将仅允许部分没有商用替代产品，且与饮食、医药安全直接相关的医药及保健功能食品，常温销售的火腿及香肠、有水分的肉类、水产等，可以使用PVC制造的保鲜膜包装。
另外，该修正案还禁止使用有色塑料瓶。据悉，韩国环境部为了能够轻松去除塑料瓶上的标签，还制定了不允许使用一般粘合剂贴标签的方针。
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