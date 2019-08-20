美国商务部长罗斯称将华为临时通用许可证延期90天

美国商务部长罗斯周一表示，美国政府将延长对华为技术有限公司的暂缓令，允许这家中国公司从美国公司购买供应，从而为现有客户提供服务，与此同时，又将近50家华为子公司列入美国黑名单。
他周一对福克斯商业网表示，周一到期的华为“临时通用许可证”将被延长90天。这证实了路透上周五率先报导的这一预期决定。他还表示，他将在实体清单上增加46家华为子公司，使受限制的华为实体总数超过100家。
罗斯说，延期是为了帮助美国客户，其中许多是美国乡村地区的网络运营商。
“我们给他们更多一些时间，让他们自己切断(与华为的业务往来)，”罗斯说。
今年5月，华为被列入黑名单后不久，美国商务部最初允许华为继续购买部分美国制造的产品，以便将对其客户的干扰降至最低。
华为周一没有立即置评。
此次延期至11月19日，使华为继续维护其现有电信网络和为华为手机提供软件更新能力的协议得以更新。
当被问及11月美国企业将会面临什么影响时，罗斯表示，“所有企业都收到了足够长时间的通知，与总统进行了充分的讨论。”
作为全球最大电信设备制造商，华为仍被禁止在没有额外特别许可证情况下购买美国零部件，用来生产新产品。
许多华为供应商已向政府申请向华为销售产品的特别许可证。罗斯上月底对记者表示，他已经收到了50多份申请，他预计还会收到更多。他在周一表示，“尚未颁发任何特别许可证。”
在华为2018年购买零部件的700亿美元支出中，约有110亿美元流向了高通(QCOM.O)、英特尔(INTC.O)和美光(MU.O)等美国公司。英特尔周一拒绝置评。(路透社)
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