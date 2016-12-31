美情报机构罕见公布调查细节：俄网络间谍行动已持续10年
12月30日电 据美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，美国情报机构鲜少公布其分析报告的细节内容，但12月29日，他们却打破惯例，向公众详细讲述俄罗斯政府如何通过网络袭击干预美国总统选举。
美国联邦调查局（FBI）和国土安全部（DHS）29日发布联合报告，将俄方的恶意网络行动统称为“灰熊大草原”（Grizzly Steppe）。
美方调查人员相信，俄罗斯针对美国民主党官员的网络袭击始自2015年夏季。当时，一个代号为“APT29”的黑客组织将大量包含有“恶意链接”的电子邮件发送至1000多个邮箱，其中包括不少“美国政府受害者”，“一旦有人点了这个链接，黑客就能侵入邮箱系统”。
这份联合报告称，俄罗斯黑客“成功损害了美国政党（的名誉）”，从多个账户中“窃走邮件”。
一年之后，时间推进到2016年春季，另一个代号为“APT28”的黑客组织再次盯上美国民主党官员，再次向目标邮箱发送大量恶意邮件，“哄骗接收者更改邮箱密码”。美国情报官员称，这些黑客很有可能向俄罗斯特工提供了获取民主党高官信息的路径，而后这些信息“被泄露给媒体并公诸于众”。
报告中还写道，美国官员相信，俄罗斯情报机构在美国境内针对大量目标进行的网络间谍活动已持续了10年，得到俄罗斯政府支持的网络袭击者从美国政府组织、智库、大学、政治机构和企业窃取信息，扰乱其正常运作。
而美国情报机构之所以要公开上述细节内容，部分原因在于他们怀疑俄罗斯黑客组织很可能攻击了某些美方暂未察觉到的目标。美国当局还表示，没有理由相信俄方将会停止网络袭击。
美国情报机构发布联合报告的当天，总统奥巴马发布行政命令，宣布制裁包括俄罗斯情报总局和俄联邦安全局在内的5个俄罗斯实体机构和4名俄情报总局高层官员。此外，美国国务院勒令35名俄驻美大使馆和俄驻旧金山领事馆官员及其家人在72小时内离境，同时宣布将关闭位于纽约和马里兰州的两处俄罗斯政府持有的房产。29日晚，克里姆林宫作出回应称，俄罗斯坚决否认美方对俄的无根据指责，并将采取相应措施回击美国对俄实施的新制裁。（中国日报网）
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