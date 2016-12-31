新加坡保安公司：为新加坡辅警提供的薪酬更高
新加坡私营保安公司策安保安机构（Certis CISCO）表示，该公司为新加坡籍辅警提供薪酬配套比外籍辅警更高。
此前，策安保安机构宣布由于在新加坡和马来西亚无法招聘足够的人手，因此将于下月到台湾举行一个星期招聘活动，并希望招募约120名辅警。此举让部分新加坡网民认为，如果该公司能够为新加坡应聘者提供跟外籍应聘者同样的条件，肯定能在本地招聘到人手。
对此，策安保安机构提出了反驳。
据《海峡时报》报道，该机构发言人解释说，本地的辅警在入队时会得到更多的奖金。
他说：“策安保安机构想明确声明，它为新加坡辅警所提供的薪酬配套比台湾籍辅警要更高。”
策安保安机构为台湾开出的薪酬配套包括：2675新元的月薪、入队奖金2000新元、以及完成两年合约可获2000新元奖金。此外，还有免费冷气住宿、医疗保险、年底花红、以及12个工作小时之外的加班费。
策安保安机构发言人指出，新加坡籍辅警将获得15000新元花红、入队奖金5000新元、以及完成3年合约可获1万新元奖金。
另外，在二划警员的职位应聘中，新加坡籍应聘者只需在O水准考试中有3个及格科目便达到要求，而台湾应聘者需要拥有被认可的大学学位才能达到要求。而无论是新加坡籍还是台湾籍，二划警员的起薪都是2575新元。此外，具有国民服役经验的新加坡籍辅警也将获得津贴。
该机构会为台湾籍辅警提供住宿。但他们必须经过9个星期的培训，其中包括学习新加坡的基本法律、反恐训练并进行体能测试。台湾籍应聘者也需要具备英语阅读、写作和交谈能力。
辅警会接受处理武器、防恐等方面的训练，并可能部署到移民检查站等场所。
其发言人也补充说：“我们会先聘请合格的新加坡人，然后再探索其它来源，以增加我们的人力资源。”
除了策安保安机构，同样面临人手短缺的飞鹰保安合作机构（Aetos）也开始着眼台湾作为招聘120名辅警的可能地点。
实际上，除了薪酬问题，新加坡网民对海外招聘辅警也表达了其它的看法。其中有者对把新加坡的安全交付外国人手中表示担忧，有者认同应该为外籍辅警提供更高的薪酬，也抱怨辅警工作太辛苦。
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