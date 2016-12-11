台方统计：11月大陆来台游客同比下降逾四成
台北12月26日电，台湾观光部门公布的最新数据显示，11月大陆来台游客数量同比下降43.25%。来台大陆游客降幅已连续三个月维持四成左右，预计全年将减少近80万人次。
数据显示，11月份大陆来台游客为20.3万人次，较去年同期的35.77万人次下降了15.47万人次。目前，大陆仍为台湾第一大客源地。
有台湾业者指出，由于民进党当局不承认“九二共识”，两岸关系受到冲击，原本就减少的来台陆客人数，在发生“7·19”火烧大陆游客团游览车事件后更受冲击。预计12月份来台大陆游客的数据更加悲观。
据台方统计，今年1月到11月来台陆客人数为324.2万人次，预计全年人数将比去年减少近80万人次。
大陆游客锐减给台湾的航空､饭店､餐饮､游览车､夜市摊贩等行业业者造成巨大冲击。台湾观光部门调查发现，按每位陆客平均停留7天计算，仅11月份就减少了近81亿元新台币的观光收入。有旅游业者感慨地说，今年是“台湾观光史上最冷的冬天”，而且“明年可能比今年更惨”。(新华社)
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