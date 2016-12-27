新媒：新加坡遭遇网络假新闻攻击
新加坡讯，新加坡中文报章近来载文指出，新加坡正在遭到中文网络假新闻的攻击。一篇旅居香港的新加坡学者在文章中写道：“网上攻击已经成了有力的战争武器，目的就是制造恐慌、担忧、磨掉自信，打的是心理战。”
今年下半年，中国和新加坡的关系遭遇寒冬。中国最大的国际事务报章《环球时报》连续刊载各种对新加坡的批评报道和评论，引发中文网络社群群起发言。由于新加坡事务成为网络热点，其题材尤其能够吸引读者关注，导致很多媒体加强了对新加坡事务的报道和评论。
不过，泥沙俱下之中，也出现了很多的假新闻、揣测性报道和甚至仇视性言论。
新加坡报章虽然也刊登了一些另一种角度的报道和评论，整体上对这一波“新加坡热”保持低调。不过，最近几周，新加坡中文报纸开始关注这轮中文网络上的舆论趋势。
本月中，《联合早报》副总编辑韩咏梅以一篇《新加坡的舆论防卫》首先发言。
韩咏梅指出：“最近两个月在社交媒体上经常看到关于新加坡的中文文章，贬多于褒，唱衰新加坡经济的文章更是多了起来，不论在面簿（即Facebook、脸书-编者注）还是微博上，不时看到一些网站或朋友在圈里转发。
“社交媒体上的留言有人冷言冷语，有人幸灾乐祸，也有不少人忧心忡忡，大家比较一致的是，相信新加坡因为在南中国海（即南海-编者注）问题吹冷风（表达了一些本国的意见），被本区域最大的经济体中国孤立，加上邻国和中国越走越近，新加坡的前景堪虞。”
韩咏梅在文章中也指出了她所遇到的新闻同行、以及往来中新两地的商人和旅客，也受到中文网络舆论潮的影响。
韩咏梅以“舆论战”来形容这次的舆论潮。
她写道：“新加坡在处理问题上往往采取一板一眼的专业态度，这自然很可取，但是遇到不按牌理、民族主义高涨而且越来越‘仇新’的中国网民，这场舆论战里，新加坡看来是‘兵遇到秀才’，同样是有理说不清，只有耐心地等水落石出之后，根据事实做回应。”
《联合早报》资深财经记者许丽卿，也撰文论及这次的“舆论潮”。
她在一篇文章中写道：“最近几个月，在华文社交媒体上，网民好像特别关注新加坡经济，铺天盖地的负面文章，顿时好像全世界都在唱空新加坡经济似的！”
她谈及一位朋友在社交媒体所见到的景象：“朋友圈传了几篇华文社交媒体上关于新加坡经济崩盘的文章给他，让他看了满头雾水，什么‘经济出现断崖式崩盘’‘经济大崩盘’‘经济不景气震惊了世界’‘断崖式的经济衰退’‘经济命悬一线’等各种对新加坡经济极度悲观和夸张的形容词，尽管一知半解，他大概也猜到这不是什么好事”。
许丽卿写道：“社交媒体上的文章真真假假，看过就算了，无须当真。然而，不管是生活在国内的新加坡人，或长年旅居国外的新加坡人，尽管对文章的真实性半信半疑，仍然关注新加坡经济前景，担忧新加坡的经济命脉被切断。”
不过，许丽卿在指出这些舆论其实并非真实反映实情的同时也认为，“我们无法阻止泛滥于社交媒体的恶意文章，但可以选择不用太认真看待。”
相对于许丽卿的“不用太认真看待”，新加坡另一份晚间报纸《新明日报》上的一篇专栏文章的看法就要尖锐得多。
旅居香港的财经学者曾渊沧写道：“近一段日子，不少人对新加坡的前途感到担忧。以华文网上社交媒体的人感受更深。因为他们会收到大量攻击新加坡的假新闻，及各式各样的分析文章。今日，网上攻击已经成了有力的战争武器，目的就是制造恐慌、担忧、磨掉自信，打的是心理战。”
他说，“来历不明的假新闻，分享文章就（在）单纯的国人（中）传来传去，不少人信以为真，真的以为新加坡正面临末日。”
曾渊沧指出：“网上的敌人，可以是真的新加坡敌人，也可以是中国政府的敌人，台湾政府的敌人，背景复杂，来历不明。现在，新加坡人最需要的就是心理防卫，需要的是自信心。”
韩咏梅则在上述文章中指出，对于网络舆论，新加坡的“冷静和理性也应该有另一种展现的方式”。
她说：“在海量信息迅捷淹没我们社交媒体看板的此时，冷静和理性也应该有另一种展现的方式，否则让积非成是的论调多到失控，无端制造民间的隔阂，终究还是不理智的。”
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