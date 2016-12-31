李显龙：新加坡今年经济增长1%多，不算太坏
新加坡讯，《今日报》网站报道，新加坡总理李显龙在新年贺词中说，新加坡今年全年的经济增长率预料为1%多，这个数字少于当局之前的预计。但李显龙向新加坡人保证，政府正在密切注意局势。
不过，考虑到全球经济的不确定性，新加坡的情况“不算太坏”。
上个月，新加坡贸工部预计，明年新加坡的经济增长将在1-3%之间。
李显龙也说，劳动市场虽然放缓，但新加坡的失业率仍维持在低水平，而且还继续在创造新工作机会。
他说：“我知道很多雇主和员工都在担心，我保证政府正密切关注事态的发展。”
他说：“我们推出了多项计划协助员工适应新环境并继续成长，也培训员工并安置他们从事新创造的工作，同时还提供职业支援计划，协助中途转业的专业人士。”
李显龙也透露，未来经济委员会将在几个星期内，公布针对新加坡经济长期增长策略所提出的建议。
李显龙还指出，新加坡也一直在加强和外国伙伴的关系，以为新加坡企业和新加坡人创造机会。
虽然环太平洋伙伴关系协定（TPP）已经无望，但新加坡继续追求其他经济合作方式，例如，拟议中的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），李显龙说。
李显龙指出，，新加坡和澳大利亚最近换成全面战略伙伴协定；新加坡和中国第三和政府间合作旗舰项目——重庆互联互通项目也一直有进展
新加坡和马来西亚最近签署了“双坡高铁”双边协定。
李显龙也说，新加坡正在建设一个“所有年龄曾宜居城市”。
尽管新加坡取得很好的进步，但世界却有着波动。
但李显龙同时也对一些发达国家的本土意识抬头，出现反对以及不满科技发展和环球化的情绪等感到担忧。
李显龙表示，本区域所面对的恐怖威胁增加，宗教和种族继续是关键课题，也是我们必须关注的。
在全球大环境趋向内视，保护主义和本土主义崛起的时代背景下，李显龙也呼吁国人抵抗这股浪潮，保持开放，并形容这是“最明智的选择”。
他说：“不论如何，像新加坡这样的小国，不能自我封闭。”
“在我们的临近国家，这些强大力量正影响当地的政局，并造成紧张和不稳定，”发达国家的“本土主义民族主义”的情绪也在增长。
但李显龙说：“不过无论是什么挑战，我深信新加坡都能渡过，因为新加坡人民坚韧不拔的精神。”
李显龙也说，新加坡健儿在国际舞台发光发热，让他感到更有信心，国小民寡的新加坡将会继续取得良好发展，而国人愿意为社会做出贡献，也加强了国家凝聚力。
“因为这些国人的努力，让我有信心我们能在不确定的时期继续做出良好表现。新加坡篇章是平凡新加坡人打造不平凡事迹谱成的。”
李显龙表示他有信心，新加坡人能为自己和下一代，打造更美好的家园。
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