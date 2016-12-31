新报文章：中国两次公开羞辱奥巴马 亚洲平衡发生转变
拥有坚毅意志的中国领导人在南海逐渐展现其强硬态度，而亚洲一些国家仍然渴望着美国昔日的关注。美国总统奥巴马的“重返亚洲”战略，下个月将移交到特朗普政府手中。在将美国国内问题放在第一位的新总统任期内，亚洲的大国平衡浮现了不确定性。
《海峡时报》发表的一篇文章分析，今年可能在历史上的分水岭，标志着亚洲不再受到关注。
文章指出了两件象征美国影响力下降的事件。第一件，是菲律宾总统杜特尔特对奥巴马的人身攻击，因为后者对他的缉毒运动提出批评。
第二件，则是中国在南海上，当着美国海军的面，将他们的无人潜航器掳走。随后，中国将潜航器归还给美国，并同时发出严厉的警告，要求美国停止在“中国当面海域”进行抵近侦察和军事测量的活动。
文章指出，潜航器事件是奥巴马今年第二次受到中国的公开侮辱。因为在早些时候，中美官员在杭州机场的漫长激烈争论后，奥巴马需从空军一号的“屁股”下机，而不是从常规的主出口下机。
从该事件看来，文章认为，北京显然还没有原谅奥巴马的“重返亚洲”战略。
提出进攻性现实主义理论的美国政治学家米尔斯海默（John Mearsheimer）认为，中国的势力增长必将使其与美国发生冲突。但是，奥巴马似乎并不认可这样的想法。
奥巴马没有寻求摒弃或重新定义中美关系，而是无意地在关键时刻放弃了美国“昂首阔步”，转而体现被动、软弱的姿态。文章认为，奥巴马在美国应该引领全球的时刻，却不愿让美国做此领导，这是非常可惜的。
文章解释道，奥巴马所继承的颓废经济在他的治理下已经恢复健康，美国在他任内没有遭受大型恐怖袭击，他本人维持了相当高的支持率，而其国防部长卡特也在过去3年的香格里拉对话中重申“美国拥有惊人的新武器可供其使用”。
但是，事后看来，奥巴马的弱化可能是从2013年夏季开始的。文章指出，当时叙利亚跨越了美国所规定的著名“红线”，但奥巴马却在最后一分钟取消了军事打击。反而，俄罗斯促成了协议，让叙利亚以放弃化学武器换取免受军事打击。
美国的这个决定虽然可能不是错误的，但它却在全世界回响，特别是在亚洲。文章指出，当时各国已不太确信美国的力量，而它们却同时看到了一名不太确定是否要使用美国力量的总统。
另外，习近平在美国加州“阳光之乡”的峰会上告诉奥巴马，说中国将不会将其南海岛屿军事化，但在中国打破承诺后，奥巴马却没有采取惩罚行动。同样的，海牙仲裁法庭在驳回中国的南海主权声索后，奥巴马也没有施压让中国遵守这项裁决。
就如一名常驻北京的菲律宾记者Jaime FlorCruz所说，杜特尔特的某些立场正是源于对美国是否会在南海冲突中支持菲律宾的质疑。
在经济方面，由于特朗普坚决反对跨太平洋伙伴关系（TPP）协定，因为使中国所推动的区域全面经济伙伴关系（RCEP）协定成为主角。许多美国盟友，包括澳大利亚、日本、韩国和印度，都表示有兴趣加入RCEP。
文章也观察到：马来西亚今年宣布将从中国购买第一艘战舰、原本与印度关系密切的孟加拉国上月接收了两艘中国潜艇、澳大利亚拒绝加入南海的自由航行任务。
就此，文章引述了杜特尔特在访华期间的一句话：“美国现在已经输了。我已经重新加入了你们（中国）的意识形态潮流。”
文章认为，似乎只有日本与印度两股力量能够抵抗中国对亚洲的支配。
作为世界第二大经济体、以及东亚和东南亚国家的最大贸易伙伴，中国在区域事务中的份量日益增大。但是，文章指出，中国的贸易影响力虽然很大，但它并不是东盟最大的投资者、或就业和技术的提供方。
文章因此认为，中国为自己雕刻的额外重量正好与美国不愿意增加的重量形成正比。
而如今，则有待观察特朗普是否会做出任何修正。
文章在结尾时重申无人潜航器事件，并指出该事件不仅是对奥巴马表示蔑视，同时也是在向尚未就职的特朗普发出警告。因此，北京知道如果在特朗普于1月20日就职之后发生同样的虏获事件，它将会得到完全不同的反映。
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