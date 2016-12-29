2017年金融市场或遇5只黑天鹅
英国《每日电讯报》报道预测2017年金融市场可能会出现五只“黑天鹅”，包括中国科技公司泡沫破裂和Facebook和苹果合并等。
2017年将发生许多重大事件，但哪些才是真正的“黑天鹅”事件呢？也就是说，哪些事件目前尚不可预知却可能扰乱金融市场？
这报预测下列五大事件可能在未来12个月令人措手不及。
1、中国科技公司泡沫破裂
所有人都担心20世纪90年代纽约纳斯达克交易所的那种互联网公司泡沫再次出现。全球的一些互联网巨头的股价今年全年一直在猛涨。但估值真正变得疯狂起来的互联网公司是在中国。目前，全球7个估值最高的私营公司中有4个是中国公司，而他们都成立不到7年。滴滴出行和小米这两家公司的估值目前已远远超过美国的Snapchat和优步。2015年，中国有19家估值超过10亿美元的初创公司，而今年截至10月，又有10家公司加入这个被称为“独角兽”的俱乐部。
风险投资资本正加速流向中国的这种初创公司。当然，中国之所以在这方面有吸引力很容易理解。中国的互联网产业正在出现爆炸式发展，同时中国经济也在迅速扩张。但如果其中一两家公司不可避免地崩盘，将对全球科技公司造成剧烈冲击，可能引起一场全球性崩溃。
2、波罗的海国家市场崩溃
俄罗斯总统普京一直惦记着把爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三国重新纳入俄罗斯帝国的势力范围。尽管不会采取军事行动，但也可能愈发咄咄逼人地干涉这些国家的内政，这可能导致这些国家的市场崩溃。
3、新一波国家加入欧盟
尽管英国将在2017年启动脱欧程序，但欧盟仍可能为自己注入新鲜血液，这方面的候选国家包括马其顿、阿尔巴尼亚和塞尔维亚。这些国家的股市将因此受到刺激而大幅飙升。
4、美国脸书公司同苹果公司合并
苹果可能仍是一家了不起的公司，但其创新能力已大打折扣。解决办法之一就是与极具创新能力的扎克伯格管理的脸书合并。合并后的新公司可能会主导21世纪，以其他公司难以企及的方式掌控软硬件的开发。
5、特朗普对德国发动贸易战
虽然特朗普在竞选时扬言要为保护美国企业界免受中国伤害而采取坚决行动，但他上台后未必为真会这样做。因为这可能严重冲击全球经济，而且美国工人也不大可能接受中国工人那样的工资水平。
德国是除中国外的另一个对美拥有巨额贸易顺差的国家，这种顺差主要是由高端制造业岗位创造的，而这正是特朗普承诺要让美国重新获得的那种就业机会。当然，在世贸组织规则下很难正式提高关税，但大众汽车公司的排放软件丑闻就是一个禁止进口德国汽车的充分理由。如果这一切真的发生，德国DAX股指必将急挫。
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