在新加坡收到骚扰电话、短信，该怎么办？
最近小编觉得比较烦，因为隔三差五就能接到这样的电话“X先生/女士吗？请问您有没有兴趣买保险？”，相信大家也都接到过类似的电话或者短信，比如推销房子或者贷款之类的，那接下来怎么做呢？新加坡政府的建议是：大家遇到这种事一定要报告，这样才能帮助警方打击这些“流氓”短信和电话。
今年1至9月，新加坡个人信息保护委员会（Personal Data Protection Commission）共接到超过1.1万起投诉，其中八成都是贷款和非法在线赌博的推销电话。其他两成投诉内容主要是补习中心和房产中介的推销电话。
虽然投诉数量比去年同期的1.3万起已经减少了20%，但个人信息保护委员会和警方还是呼吁公众，遇到这种事情时一定要向他们报告。
如果是有关私人贷款的，也可以拨打“反阿窿热线”1800-924-5664 (1800-X-AH-LONG)。
根据2014年7月1日起正式生效的《个人信息保护法案》，任何组织如果没有尽到保护个人信息的义务，将面临最高1百万新元的罚款。
目前，已经有超过20个组织和个人因为触犯该法案被罚。罚款数额最高的一起案件是2014年，本地卡拉OK连锁店K Box的客户信息泄露案。
K Box的数据库遭黑客入侵，造成将近32万名会员的个人信息外泄。K Box因保护客户信息不力被罚款5万新元，负责管理K Box数据库系统的Finantech被罚款1万新元。
信息泄露有时不是我们自己可以控制的，但想要不收到这些骚扰电话、短信其实很容易，大家可以在政府的Do-Not-Call注册自己的电话号码，目前，已经有超过92万注册用户。
注册方式是这样的：
1、短信注册：
发送短信DNC至78771，接到回信后，如果只是不接推销电话，回复1；只是不收推销短信，回复2；传真上拒绝接收推销文件，回复3；开通所有拒绝骚扰服务，回复4。
2、 电话注册：
拨打免费热线18002480771，然后按照指示进行操作。
3、网上注册：
登录网站https://www.dnc.gov.sg/consumer/register，填写相应信息即可。
小编已经在Do-Not-Call注册了自己的手机号码，果然再也没有接到推销电话了，大家也可以去试试。
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