印尼接收中国火箭炮系统
据英国《简氏防务周刊》网站12月27日报道，印度尼西亚海军陆战队接收了中国北方工业公司交付的四套90B式122毫米(40管)多管火箭炮系统。
来自印尼海军陆战队内部的消息人士说，该系统第一次试射将于本月末在东爪哇省多个保密地点举行。
报道称，这些多管火箭炮系统是根据印度尼西亚国防部与中国北方工业公司2015年签订的协议交付的。印度尼西亚是90B式多管火箭系统的第一个出口客户。
根据《简氏防务周刊》的《陆地战争平台：火炮和防空》年鉴介绍，90B式多管火箭炮系统由铁马SC2030型六轮驱动越野车以及装载在可旋转底座上的4排10管火箭炮组成。每一管可以装载一个122毫米的导弹，比如中国北方工业公司的尾翼稳定式无制导火箭，由混合固体燃料驱动，最大射程为2万米至4万米。这些火箭炮可以单独发射，也可以两发间隔0.5秒一齐发射。
90B式多管火箭炮系统还能够发射火龙40型122毫米火箭弹，这种火箭弹的特点是包括惯性导航系统和全球定位制导系统，但尚不清楚印度尼西亚是否有计划购买这种火箭弹。
但是本集团得到印尼海军陆战队内部多名消息人士确认，该合约没有包括90B式多管火箭炮系统相关的射击控制子系统，如HJ-1微型电脑，该多管火箭炮系统所有发射半径将由人工计算得出。
报道称，预计印尼海军陆战队将于2017年完全启用这些90B式多管火箭炮系统。（环球网）
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