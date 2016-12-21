圣诞、新年想在新加坡逛街的小伙伴请提高警惕！
没几天就到圣诞了，新年也就在眼前，大家一定已经沉浸在节日愉快氛围中，但关注新闻的小伙伴应该已经察觉了，最近有点不太平，比如柏林的圣诞集市周一（19日）就发生了恐怖袭击。新加坡表示，已经提升了警戒水平，确保节日安全。
节日期间，你将在街头看到更多的警察、辅警和安保人员。新加坡警方表示，会加派警员上街巡逻，并随机搜包。
圣诞和新年期间，新加坡也将有多个庆祝活动，例如举行跨年倒数的滨海湾金沙和中心商业区，警方将在这些地方加强安保措施，增派人手，把守各处人流拥挤的区域。
警方提醒大家遵守路牌和安保人员的指示，并配合随机搜包临检，保持耐心，注意自己的行为不要给他人带来麻烦。
同时应该提高警惕，看好随身财物，尽量不要单独行动。女性上街时，要特别注意防范挤在人群中的色狼。之前，就有色狼先往受害者眼部喷射泡沫，然后趁机实施猥亵。
此外，新加坡的商场也提高了警惕。滨海艺术中心增加了保安巡逻的密度；圣淘沙名胜世界也提升了安全级别，防范可能的恐怖袭击。
不仅新加坡的警察会更加忙碌，一些保安公司生意也红火了很多。现有的客户往往要求提供更多的保安，而年底的各种庆祝活动也需要他们维持治安。所以，各保安公司都增加了人手。比如保安公司Soverus平时有大约750名保安，年底时会额外雇佣600名临时保安。
Pico Guards为全岛60个客户提供了480名保安。年节将近，几乎所有的客户都要求增派人手。而去年，只有大约一半的客户提出这样的要求。
警方也提醒大家，如果逛街时发现可疑分子或物品，要立刻拨打内安部热线18002626473，或者直接拨打报警电话999。如果不方便说话，可以发送短信至71999，也可以从手机应用商店下载SGSecure应用，向当局提供线索。
虽然节日人流拥挤，走在街头可能还有一点心惊胆战，但不少人还是希望能去外面疯狂一把，最好来了通宵，新加坡公交交通也会在圣诞夜延长服务。
地铁：
1、南北线地铁末班车离开乌节路的时间为凌晨1点15分
2、东西线地铁末班车离开政府大厦的时间为凌晨1点21分
3、环线地铁末班车离开多美歌的时间为凌晨12点43分，离开港湾的时间为凌晨12点47分
4、市区线地铁末班车离开牛车水的时间为凌晨1点25分
轻轨：
1、武吉班让轻轨线末班车离开蔡厝港的时间为凌晨2点20分
2、盛港轻轨线末班车离开盛港的时间为凌晨1点54分
3、榜鹅轻轨线末班车离开榜鹅的时间为凌晨1点56分
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost