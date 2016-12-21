新加坡公司拖欠19名中国工人工资，血汗钱还要得回来吗？
每年都有一些中国人会选择来新加坡打工，临近年末，辛苦了一年，但却被老板坑了，有50名在新加坡工作的建筑工人就被拖欠了至少两个月的薪水。
这50名工人中有19名来自中国，他们都是给一个名叫奥迪建筑（Audi Construction）的公司打工的，这家公司曾经负责过宏茂桥的养老院项目，但奥迪建筑只是分包商，总承包商是建业公司（Kian Hiap Construction）。
据《新明日报》周一的报道，有21名工人表示，公司的老板徐希斌（音）欠了他们总共8万新元的工资。
据报道，这位徐老板从今年9月开始就没再发过工资，而且还在没有通知的情况下，把工人的工作签证取消了。
这些工人说最初他们还能拿到200新元的生活补贴，但最后只给他们提供饭、土豆和洋葱等食物。
这位徐老板在接受采访时也是一肚子苦水，他说他是没钱给工人发工资，因为从9月开始，总承包商建业公司就一直没付钱。
徐老板表示，这些工人们同意先完成工程然后才考虑怎么拿回工资，但之后工人们居然集体罢工，无奈之下才选择取消他们的工作签证。
对于这件事，总承包商建业公司还没有什么说法，昨天新加坡人力部也接到了工人们的投诉，人力部表示，目前正在研究欠薪的具体情况，并对该公司是否违反《雇佣法》行为进行调查。
就在投诉到人力部后，这件事出现了转机，昨天晚上，19名中国工人拿到了一部分被拖欠的钱，不少人也准备回家了。
34岁的赵生伟（音）就是其中的一个，公司拖欠他从9月到11月的工资，总共大约是5000新元，赵生伟说，日子过得太艰难了，没有钱吃饭，甚至坐地铁去人力部的钱都没有。
在向人力部投诉后，赵生伟拿到了2000新元，人力部告诉他这笔钱是由保险公司垫付的。
赵生伟有点沮丧，因为忙乎了这么久，钱还是只有这么一点点，但也没有其他选择，只想快点回到山西老家和妻子还有四个孩子团聚。
“我们不能再耗下去了，家里的妻子和孩子都等着用钱。”赵生伟表示，过完春节他会再考虑是不是要来新加坡找新的工作。
但来新加坡打工真的就好吗？赵生伟也非常担心，如果下次又被拖欠薪水应该怎么办，而且新加坡现在经济也不景气。
和赵生伟一样，也有一些打工者在考虑，是否明年还要选择来新加坡工作。（图为示意图）
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