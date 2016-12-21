新加坡可能会放宽外籍人员的工作签证
每年都有不少外国人来新加坡工作，他们最头疼的问题就是新加坡工作签证的申请标准越来越高，从明年1月1日开始，申请就业准证（EP）的最低薪水会从3300新元涨到3600新元，感觉在新加坡工作越来越不容易了。
面对现在经济不景气的情况，新加坡政府会不会考虑放宽工作签证申请标准呢？今天，普华永道新加坡分公司向新加坡财政部和金管局递交了报告，为明年的财政预算案提出建议，刺激经济复苏，其中主要的一条就是放宽工作签证。
新加坡人口密度虽然高，但是数量不多，很多专业领域的人才比较缺乏，引进外来人才是解决方案之一。普华永道建议新加坡政府放宽对风险投资公司和创业公司的工作签证，让他们能更容易招募到理想的雇员。
除了放宽工作签证，普华永道也在支持中小型企业，数码科技和创业等方面为政府提出了一些建议。
普华永道指出，由于创业公司和中小企业资金一般都比较紧张，因此往往会给员工股份，作为薪酬的一部分。政府应当对此作出政策上的鼓励。
而为了保持竞争力，新加坡必须面对“数码颠覆”的挑战。普华永道建议政府在预算案上给与相应的倾斜，大力保护知识产权，鼓励创新，创造更多的高端就业岗位。比如政府可以为公司的数字化和现代化进程提供进一步的减税或者补贴。
普华永道也建议政府，进一步鼓励新加坡人投资创业，开拓国内外市场，减轻风险投资的税负，比如将现有的《天使投资减税计划》惠及风险投资公司。
目前，风险投资被视为资本的一部分，不能享受抵税优惠。普华永道认为，风险投资可以被视为开支，从公司现有产业的利润中扣除，从而享受抵税优惠。这样可以鼓励公司开拓新产业和新市场。
另外，针对一些投资回报期比较长的产业，比如科技、制药和医疗产业，目前《所得税法》规定的抵税期限太短，普华永道建议，这些产业的早期投资应当能够在更长的时间里享受抵税优惠。
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