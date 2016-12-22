新加坡提高清洁工人薪水 民众：请对外籍员工一视同仁！
几周前，新加坡宣布将提高清洁工人的薪水，计划三年内上升200新元，此举将惠及超过4万名在新加坡从事清洁工作的人员。
政府提高清洁工人的收入和生活水平本是件好事，但有人指出，这项政策惠及的对象仅仅是新加坡公民和永久居民，并没有考虑从事清洁行业的外籍劳工。
今天《今日报》刊登了读者STEPHANIE CHOK的来信，她长期关注新加坡的移民问题，在来信中STEPHANIE CHOK表示，有很多外籍劳工也在从事清洁工作，他们应该被一视同仁。
她举例说，新加坡一些组屋是由孟加拉国的员工维护的，他们每月的薪水只有450到600新元。
但这些工人没有休息日，每天工作至少要12小时，而且来新加坡工作前，他们还交了一万新元的工作中介费。
这些工人每天的工作非常繁重，比如要经常清理垃圾箱，而且工作时间也更长，把他们排除在加薪的行列之外，让人觉得不合理。
这次为清洁工人加薪的主要目标是改善低薪和工作条件，提高清洁工人的地位，但如果不考虑其中的外来劳工，这些目标可能很难实现。
此外，目前社会都普遍认同同工同酬，所以这样做也很不公平。
而且从长远看，如果清洁行业有同工不同酬的现象，也会为招工带来障碍。
大家都非常赞成为清洁工人加薪的措施，因为可以吸引更多人就业，也能照顾更多低薪的社会弱势群体。
但这项政策必须惠及到外籍劳工，他们为我们城市的整洁做出了努力，清洁工作虽然又累又脏，但还经常会被一些人看不起。
提高清洁工人的工资和工作环境是必须的，但从长远来看，只有把外籍劳工也考虑进来，没有歧视，才会奏效，不希望因为这项措施而引起本地人和外国人之间出现问题。
建议政府能够改进劳动市场中的不平等现象，这样不仅能保护外籍劳工的利益，本地的清洁工人也将能从中受益。
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