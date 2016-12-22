新加坡赌场日子不好过，菲律宾、日本都想来分杯羹
自从2010年新加坡第一家赌场开业以来，赌场收入就成为新加坡旅游业的支柱之一。不过，全球经济疲软加上中国强力反腐，新加坡的赌场受到了不小的冲击。今年上半年，新加坡赌场收入比去年同期锐减近两成。
除了客源减少，新加坡赌场的竞争对手也越来越多，比如菲律宾和日本。
昨天日本赌博机制造巨头环球娱乐（Universal Entertainment Corp）主席冈田和生（Kazuo Okada）在马尼拉表示，菲律宾很有希望在赌场业超越新加坡。
环球娱乐斥资24亿美元（约合35亿新元），在菲律宾兴建了一座高级赌场——冈田马尼拉（Okada Manila）。
冈田马尼拉是菲律宾首都最大的赌场，面积超过2.6万平方米，坐落于马尼拉娱乐城。
菲律宾赌场将超越新加坡，更吸引中国游客
冈田和生此行前往菲律宾，就是参加这个赌场21日的试营业开幕仪式。
冈田和生说：“很多中国游客会来这里，因为最近两国关系明显好转，这显然会促进（菲律宾的）旅游业。几年内，菲律宾就将在博彩业超越新加坡。”
冈田和生还表示，杜特尔特总统强力打击犯罪和毒品带来的治安好转，也是中国赌客增加的原因之一。
冈田和生预计刚开始的时候，冈田马尼拉的赌客有3成来自海外，这个比例会逐步提升到一半。毕竟，菲律宾离中国、韩国和日本都比新加坡要近。
他有信心，赌场开门第一年就能取得盈利，3到5年内就能收回投资。明年，冈田马尼拉将考虑在菲律宾证券交易所上市。
菲律宾近几年正努力和澳门以及新加坡竞争亚洲博彩业的龙头地位。今年，菲律宾博彩业收入大约为30亿美元，到2018年有望达到36亿美元。新加坡两座赌场去年的总收入大约为48亿美元。
除了菲律宾，日本也想在博彩市场上分一杯羹。日本于上周（15日）通过了赌场合法化法案，试图通过扩大博彩业的合法范围刺激经济。
之前，日本博彩业只有乐透、柏青哥（一种弹珠类老虎机）和赛事博彩（比如足彩和赛马）是合法的，而赌场都是由黑道分子经营，属于非法。
赌场合法化法案通过后，日本将会开始建造合法赌场，据悉，第一座赌场可能会坐落于横滨或者大阪，北海道城市札幌也有希望。
冈田和生对此表示了一定的兴趣。他表示，这将会刺激日本的旅游业，也给日本的博彩业注入了新鲜血液。
不过，冈田和生对日本赌场的前景表示谨慎乐观，他说：“我不认为日本博彩业会因此迎来很大的转机，毕竟日本经济停滞已经很多年了，而且老龄化又这么严重，所以赌场生意估计不会太好。”
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