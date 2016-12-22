假货投诉太多 美国将淘宝列入“恶名市场”黑名单
路透社报道，该名单以揭露销售假货和违反知识产权等实体和网上市场而闻名。
报道指出，此举是由于服装和奢侈品领域的贸易集团的投诉。投诉指出淘宝未有效监管假冒和盗版产品的销售。
虽然该名单不具有任何直接的惩罚，但这依然对淘宝的母公司——阿里巴巴——想要获取更大国际客户群的努力形成打击。报道指出，阿里巴巴希望摆脱“其网站上充满假货”的偏见，以便与eBay和亚马逊等对手在国际市场上进行较量。
事实上，这并不是淘宝第一次登上这份黑名单。路透社指出，淘宝于2011年就曾被列入名单中，但由于该公司着手解决知识版权问题、以及致力于减少网站上的盗版和假冒商品数量后，就于2012年从名单中被移除。
美国贸易代表办公室在公布2016年名单时，认同阿里巴巴打击盗版所采取的措施，包括解决品牌关键字的滥用、模糊产品图片中的商标、以及开发防止假冒卖家开设新账户的技术。
但是，美国贸易代表办公室指出，目前的假冒和盗版投诉数量“高得让人无法接受”，并表示这类商品将对美国创意和创新产业构成“严重的经济威胁”、也会在某些情况下构成公共卫生威胁。
据路透社引述，美国贸易代表办公室说：“一家大型汽车制造商报告说，阿里巴巴平台上具有其公司品牌名称和商标的商品中，至少有95％被怀疑是假冒的。”
阿里巴巴集团总裁迈克·埃文斯（Michael Evans）在一份声明中表示，该公司“非常失望”被重新列入名单，因为它的知识产权保护技术比4年前更加先进。他补充说，该决定忽视了阿里巴巴今年所撤除的产品数量，要比2015年多了2倍以上。
路透社引述，他说：“我们质疑，美国贸易代表办公室的行为是根据实际情况，还是受当前政治气候的影响。”
对此，中国外交部发言人华春莹表示不清楚黑名单的细节，但指出中美贸易和商业关系在原则上应该是互惠互利的。据路透引述，她说：“如果出现一些具体问题，我们希望双方能够通过友好协商的方式妥善解决。”
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