新加坡资深外交官：不要激怒中国
新加坡讯，新加坡资深外交官、现任智库负责人向台湾建言：不要激怒中国。
李光耀公共政策学院院长马凯硕在接受台湾《天下》杂志访问时说，激怒中国，朋友只会变愈少。
他说，新加坡花非常多时间经营和东盟邻居的关系，也和中国、美国维持良好关系，因为我们是一个小国家，会保持和各国良好的关系。
当问及对台湾的“新南向政策”有何建议时，马凯硕说：我从一位台湾朋友的角度，第一个重要的建议，不要激怒中国。因为如果你激怒中国，它就会把你关入一个盒子里。中国全球影响力正在增加，这点你没有办法否认和避免。
他说，台湾不应该逼迫其他国家，在台湾和中国之间做选择。如果你要求其他国家在两者间做选择，它们毫无疑问一定选择中国，因为中国的影响力在增加。这很正常。策略是在水面下增加你的政治影响力，一旦激怒中国，台湾会发现在世界上的朋友会愈来愈少，包括东盟的成员国。因为东盟国家和台湾没有正式外交关系，台湾和东盟应该更强化贸易和投资，专注在经济，而非政治，多鼓励台湾企业多到东盟。
至于新加坡如何看待东盟？ 马凯硕说，对新加坡来说，东盟像一把伞，但新加坡人把这把伞视为理所当然，没发觉这把伞形成背后，有多少努力。 东盟有6亿人口，超过2亿穆斯林、超过1亿的基督徒和8000万佛教徒、还有印度教徒，并存多元的文化。因此，在东盟，和穆斯林相处是非常自然的，这很不容易。 新加坡在东盟的角色，是强而有力的支持者及捍卫者，因为新加坡是东盟最大的受益者。 为什么说新加坡是最大的受益者？你可以看新加坡贸易总额约为国民生产毛额（GNP）的3倍，也就是新加坡贸易量是“新加坡人民生产最终商品和劳务的市场价值”的3倍，在全球可说是贸易依存度最高的国家。
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