新加坡副总理：未来五年，我们的增长将会更慢
出身新加坡典型菁英政治培育出的杰出官僚，尚达曼身兼副总理及经济社会政策统筹部部长，过去历任人力、教育、财政三大重要部会部长，参与并制定新加坡当今重点的数字经济转型、创新人才培育、国家经济增长政策。
他坦言，新加坡已迈入低增长时期，但身为小国家，新加坡没有选择，必须与各国维系好关系，并持续进步。
以下为采访摘要：
问：新加坡似乎遇到长期性经济停滞，如何面对？
答：全球经济确实是大问题，但我不认为新加坡陷入「长期性停滞」。新加坡只是没有和过去一样，有那么高的增长，而是增长比较趋缓了。 今年，新加坡持续处在比较低度增长的轨道上，是因为面临几个比较严峻的经济外部因素。但结构上来看，和过去每年有5％～6％的增长率相比，我们正走在一条低增长的轨道上，我们必须要更努力帮助需要工作的人，媒合适合他们的工作。 不应一再回望昔日荣光。
这代表，我们需要提供额外的训练、特殊的技能，给这些准备去找工作的求职者，或者在他们工作上，提供相对应提升技能的训练。 这是我们劳动市场的政策方针，就是希望能将工作机会和劳工做最好的配对。
未来五年，我们将会增长得更缓慢。我们不应该再跟过去相比。我们应当要追求的是“有质量（quality）的增长”。
问：请你定义“有品质”？
答：我指的是，譬如有质量的工作、能持续的在职学习，那份工作是可以让人们充分使用他们的技能，且可以持续深化。 新加坡过去处在全球价值链上的提供中间价值的区位，我们现在要向上移到提供高价值的区位，就像中国也从一个较低价值的区位，升级到中间价值的区位。因此，新加坡要不断提升自己在全球价值链上的位置，不断进步，否则不进则退，也会离世界愈来愈远。
我们没有太多的选择。我们是一个小国家，对我们而言，最重要的就是对我们在行的事情保持竞争力。我们必须拥有专业人才、拥有技术能力、必须有能力制造高价值的产品──如果我们能够做到，我们就能找到市场和出路。
多元族群是优势，不是问题
问：过去新加坡平衡经营中、美关系，未来加上东盟崛起，会如何调整对外关系？过去是否曾太过于依赖哪个国家？
答：我们外交策略上是很多元的。如果谈到新加坡本地的企业，我认为它们会比较聚焦在区域，这是很自然而然的。因为这距离它们比较近。 但如果看我们整体经济，金融、制造、物流，绝对都是面对全球经济和市场的。我们不需要在全球和区域之间做选择，两者对新加坡都很重要。
问：新加坡如何维持各族群在国内的机会平等？
答：我们十分珍惜过去，新加坡不曾发生十分严重的族群冲突问题。因为这类族群问题，常常在许多后殖民社会中无法避免。即便在很多先进国家也常发生冲突。 新加坡如何避免族群冲突？我们很早就开始处理及面对这样的问题。
新加坡是透过教育和住宅，让不同族群的民众聚合在一起。当不同族群的人都住在同一个住宅区，他们的孩子都上同样的小学，彼此理解，可以避免严重的族群冲突、避免人们之间的鸿沟，还有不信任造成的猜忌和敌意。
但当然这样还不够。我们需要在国家下一阶段的进程，更深化多元种族和多元文化主义。这包含了让各族群的年轻世代间有更多的互动和交流。
在这里，我无意和其他国家做比较，但我认为这是新加坡的强项，我们更需要在未来持续加强这项能力，特别是当族群问题在世界其他地方变得愈来愈棘手时，我更应强化我们多元族群和多元文化主义。 当然我们也透过一些方法和公部门力量，协助不同族群的民众有公平的就业机会，维持社会流动性。 （《天下》杂志）
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