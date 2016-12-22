注意啦，在新加坡千万别购买这三款保健品！
保健品一定会对健康有益吗？今天，新加坡卫生科学局（HSA）发布警告，提醒公众不要购买或者服用三款保健品，因为他们含有未标明的西药成分，可能有严重的副作用。
这三款“保健品”分别是Ananda Thukha Remedy、1纤瘦和七里香，听着名字是不是就觉得不太靠谱。
Ananda Thukha Remedy声称对糖尿病有效果，有人买了就中招了。
一名60多岁的妇女在半岛商场购买了一瓶，服用三个月后，喉咙发痒，并且经常感到疲劳。经医生检查后发现，她患上了粒细胞缺乏症，导致血液中的白细胞急剧减少，并易受病菌感染。住院两周后，才出院。
卫生科学局随后对这批保健品进行检测，发现其中含有两种西药成分：格列本脲（glibenclamide）和育亨宾。
格列本脲是处方药，用于治疗糖尿病，不过也可能导致低血糖以及其他血液问题。育亨宾又称壮阳碱（yohimbine），可能会导致失眠、焦虑、心悸、盗汗和视线模糊。
另一款号称是减肥保健品的1纤瘦也被查出含有禁止使用的成分。
本地一名30多岁的女士服用不到两周，就发现自己呼吸困难、心率加快、掌心容易出汗。
卫生科学局在检测中发现，1纤瘦含有西布曲明（sibutramine），这是一种药用减肥成分，可能导致高血压、心跳不正常、产生幻觉和情绪多变。新加坡从2010年起就禁止销售含有西布曲明的产品。
而七里香号则称可以镇痛。
本地一名妇女为她50多岁的丈夫从海外购买了这种保健品。她丈夫服用大约一个月后停药，发现自己患上了低血压和皮质醇低下。皮质醇是控制人体新陈代谢速度的一种激素。
卫生科学局在七里香中发现了地塞米松（dexamethasone），这是一种强力类固醇。长期服用类固醇可能导致高血压、白内障和库兴氏综合症。库兴氏综合症的典型症状包括“满月脸”和上半身肥胖。
卫生科学局指出，消费者必须小心那些号称可以立刻见效的“保健品”，不要轻易相信它们的广告，因为其中很有可能含有一些没有标明的成分，产生健康风险。
卫生科学局对已经购买或者服用过上述保健品的公众有以下建议：
立刻停药。如有不适，立刻就医。特别是服用过七里香的，由于其含有强力类固醇，未经医生指导就停用类固醇会产生严重的健康问题。
在网上或者其他地方购买保健品时应特别注意，即使是熟人推荐也未必可靠。如果网购保健品，最好从那些在新加坡有实体店的店家购买。
根据《保健品法》，非法销售保健品最高罚款10万新元，监禁3年。违者也可能触犯《毒药法》和《药品法》，分别会被判处最高监禁2年，并处以罚款。
所以保健品真的是陷阱很多，大家在选购时一定要格外当心。
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这三款“保健品”分别是Ananda Thukha Remedy、1纤瘦和七里香，听着名字是不是就觉得不太靠谱。
Ananda Thukha Remedy声称对糖尿病有效果，有人买了就中招了。
一名60多岁的妇女在半岛商场购买了一瓶，服用三个月后，喉咙发痒，并且经常感到疲劳。经医生检查后发现，她患上了粒细胞缺乏症，导致血液中的白细胞急剧减少，并易受病菌感染。住院两周后，才出院。
卫生科学局随后对这批保健品进行检测，发现其中含有两种西药成分：格列本脲（glibenclamide）和育亨宾。
格列本脲是处方药，用于治疗糖尿病，不过也可能导致低血糖以及其他血液问题。育亨宾又称壮阳碱（yohimbine），可能会导致失眠、焦虑、心悸、盗汗和视线模糊。
另一款号称是减肥保健品的1纤瘦也被查出含有禁止使用的成分。
本地一名30多岁的女士服用不到两周，就发现自己呼吸困难、心率加快、掌心容易出汗。
卫生科学局在检测中发现，1纤瘦含有西布曲明（sibutramine），这是一种药用减肥成分，可能导致高血压、心跳不正常、产生幻觉和情绪多变。新加坡从2010年起就禁止销售含有西布曲明的产品。
而七里香号则称可以镇痛。
本地一名妇女为她50多岁的丈夫从海外购买了这种保健品。她丈夫服用大约一个月后停药，发现自己患上了低血压和皮质醇低下。皮质醇是控制人体新陈代谢速度的一种激素。
卫生科学局在七里香中发现了地塞米松（dexamethasone），这是一种强力类固醇。长期服用类固醇可能导致高血压、白内障和库兴氏综合症。库兴氏综合症的典型症状包括“满月脸”和上半身肥胖。
卫生科学局指出，消费者必须小心那些号称可以立刻见效的“保健品”，不要轻易相信它们的广告，因为其中很有可能含有一些没有标明的成分，产生健康风险。
卫生科学局对已经购买或者服用过上述保健品的公众有以下建议：
立刻停药。如有不适，立刻就医。特别是服用过七里香的，由于其含有强力类固醇，未经医生指导就停用类固醇会产生严重的健康问题。
在网上或者其他地方购买保健品时应特别注意，即使是熟人推荐也未必可靠。如果网购保健品，最好从那些在新加坡有实体店的店家购买。
根据《保健品法》，非法销售保健品最高罚款10万新元，监禁3年。违者也可能触犯《毒药法》和《药品法》，分别会被判处最高监禁2年，并处以罚款。
所以保健品真的是陷阱很多，大家在选购时一定要格外当心。
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