特朗普提名《致命中国》作者担任美国贸易委员主任
路透社报道，特朗普提名曾高调批评中国的彼得•纳瓦罗（Peter Navarro）担任国家贸易委员会主任。
纳瓦罗是美国加州大学尔湾分校的商学院教授，也曾是投资顾问。67岁的他也是特朗普竞选团队的顾问之一。
他撰写过《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）、《致命中国》（Death by China）等书籍，并被翻拍成纪录片。
他在其中形容了中国对美国经济的威胁、中国想要成为亚洲的经济和军事主导力量的野心，并强调了对中国贸易相关的环境问题、以及知识产权盗窃的关注。
路透社指出，纳瓦罗也建议过要加强与台湾的接触，包括为一个潜艇发展计划提供协助。
他认为，华盛顿应该停止提及“一个中国”政策，但并没有建议应该承认台北。他说：“没有必要去刺探熊猫。”
在11月份的《外交政策》杂志中，纳瓦罗和另一位特朗普顾问格雷（Alexander Gray）重申了特朗普对重大贸易协议的反对，包括跨太平洋伙伴关系（TPP）协定。
据路透社引述，他们写道：“特朗普永远不会再以外交政策为幌子来牺牲美国的经济，例如入北美自由贸易协定等坏协议、允许中国加入世贸组织、或通过TPP。”
“这些交易只会削弱我们的制造基地、以及保卫自己和盟友的能力。”
特朗普在总统竞选期间将贸易作为核心，并对美国与其它国家的“坏交易”表示反对。他曾威胁要在1月20日就职之后，以高额关税打击墨西哥和中国。他也誓言要把美国从TPP——没有在美国参议院进行批准——中撤出，并表示会与加拿大和墨西哥重新谈判北美自由贸易协定。
特朗普团队在一份声明中赞扬纳瓦罗是一名“有远见的”经济学家，并指出他将“制定贸易政策，以缩小贸易赤字、扩大我们的增长，并帮助阻止工作的外流。”
虽然特朗普在声明中称赞纳瓦罗论点的“清晰”及“其研究的透彻性”。但路透社指出，其实仅有少数学者同意纳瓦罗的观点。
彼得森国际经济学研究所的经济学家诺兰（Marcus Noland）将纳瓦罗和威尔伯·罗斯（Wilbur Ross，被任命为商务部长）共同创作的税务和贸易文件评论为“最适合虚构现实的魔幻思维类型”，并认为其中的经济分析具有缺陷。
据路透社以英文引述，中国外交部发言人华春莹表示，中国正在密切关注特朗普过渡团队及其可能的政策方向。她说：“合作是唯一正确的选择。我们希望美国与中国一道努力，保持商业和贸易等关系的健康、稳定发展。”
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