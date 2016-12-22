中国厦门大学马来西亚设分校 引发马国依赖中国的担忧
厦门大学马来西亚分校尚未竣工， 就已经为第一年的运营招收了1300名学生。
据《海峡时报》报道，这是中国第一所海外大学。
位于行马来西亚行政首都布城附近的这所大学将占地61公顷。其第一阶段的建设耗资8亿令吉（2.58亿新元），预计将于明年初完成。之后还会有5亿令吉的追加投资，以扩建到能够容纳1万名学生。
报道认为，马来西亚似乎是像欢迎中国数百亿令吉的承诺投资那样，热烈迎接未经测试的、直接出口的中国教育。报道指出，马来西亚2016年上半年的私人投资总额下降了30%，而中国却恰好在这时提供投资，因此马来西亚也没有很多选择。
上月，首相纳吉在访华之旅后敲定了价值1440亿令吉的项目。同时，这引起了对马来西亚疏离美国、向中国倾斜的外交关注。其中的担忧是在于，马来西亚将会如何回应中国在该地区——特别是在有争议的南海地区——的冒险主义。
为此，日本加快了对马来西亚的示好。
报道指出，纳吉于上月访问日本时，日本就将两艘大型巡逻舰作为礼物送给马来西亚。一名日本外交官告诉《海峡时报》，这项决定一直在进行，但在确定访问行程——特别是纳吉已在访华时获得“政治投资”——之后，这项决议就“加速”了。
东南亚国家外交所呈现的信息
拉惹勒南国际研究院（RSIS）的马中关系研究员Johan Saravanamuttu告诉《海峡时报》：“若马来西亚经济过度依赖中国，其危险是，北京可以利用这一点。”
纳吉则否认他将国家“出卖”给中国。尽管如此，马来西亚的中国项目列单却越来越长：港口、新铁路、以及对大马城和发电厂的投资。
分析员也指出，这是纳吉在被一马发展有限公司（1MDB）资金盗用丑闻、以及马来西亚经济增长放缓等问题缠身之际，所释放的一个信号，即马来西亚的国门“为商业而开放”。
另外，特朗普任内的美国与马来西亚政治关系也可能改变。RSIS的国防和战略研究员胡逸山也告诉《海峡时报》：“特朗普并不关注这些海外企业，他想关注美国经济。”
此外，菲律宾总统杜特尔特也更加倾向于与中国合作。
菲律宾德拉萨大学副教授Richard Javad Heydarian便写道，由于东南亚国家“不确定美国对该地区的承诺”，因此他们正试图“将自己的机动空间最大化”。
他说：“吉隆坡在南海争端上（已）寻求直接与中国交涉，而不是进行对抗。”
分析员因此指出，这种外交趋势呈现的信息是，越来越多的东盟伙伴希望美国和日本可以有更多作为。
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