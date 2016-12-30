中国刚说完不准 蔡英文便确认将在美国过境2次
台湾"总统府"办公室今日公布，蔡英文将于1月访问拉丁美洲盟国，途中将在休斯敦和旧金山过境。
路透社报道，由于中国刚在前一天敦促美国阻止蔡英文的中途停留，因此此举势必会惹怒中国。
对于蔡英文是否会会见特朗普的团队，台湾"总统府"办公室拒绝对此做出回应。
但是，民间机构美国在台协会（AIT）告诉路透社，这次访问将是“私人和非官方的”。
本月初，特朗普因为与蔡英文的电话通话，并对“一个中国”政策提出质疑，因而惹怒了中国。美国于1979年转而对中国进行外交承认，并认可中国的“一个中国”政策。
蔡英文将从1月7日到15日依序访问洪都拉斯、尼加拉瓜、危地马拉和萨尔瓦多，途中在美国过境。
路透社报道，蔡英文将于7日抵达休斯顿，并于次日离开。在回程路上，她将于13日抵达旧金山。
美国在台协会表示，蔡英文在美国过境并不违反“一个中国”政策。
该协会发言人Alys Spensley告诉路透社说：“蔡总统在美国过境是基于长期存在的美国惯例，并符合我们与台湾关系的非官方性质。”
“美国的‘一个中国’政策并没有改变。”
昨日，中国外交部发言人华春莹则在记者会上表示：“我们希望美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许其‘过境’，不向‘台独’势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。”
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