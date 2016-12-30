特朗普上台，到底对新加坡经济有利还是有弊？
密西根大学商学院教授Linda Lim在《海峡时报》评论版发表“特朗普与新加坡经济”一文，分析特朗普对新加坡经济的影响。
她指出，特朗普当选迄今为止对全球市场最大的影响，是对美国财政刺激和货币紧缩（利率上升）的预期、及其将带来的更高回报，而促使资本涌入美国。
这一趋势导致欧元、日元、人民币、英镑和新兴市场的货币纷纷贬值，其中令吉和卢比受到的打击最为严重。
新元兑美元也出现下跌，作者指出，新元兑其它亚洲货币未来可能上升。
就此，美元债务的负担增加和利率上升可能会导致一些国家出现金融危机。而在这种情况下，作者认为新元将成为一个“安全的避风港”，并且上升。
但是，她也指出，放松金融管制是否会增加金融危机的风险还有待观察。
一方面，特朗普和国会共和党人想要废除加强金融监管的2010年《多德 - 弗兰克法案》，而财政部长提名人史蒂文·宁切（Steven Mnuchin）则反对旨在分离自营交易与商业银行业务的“沃尔克规则”。另一方面，特朗普顾问卡尔·伊坎（Carl Icahn）则对支持这一规则，而特朗普在竞选期间也反对向华尔街提供优惠税（可能会刺激过多的冒险行为）。
此外，美联储主席耶伦（Janet Yellen）将在2018年2月任期届满。特朗普曾对她提出批评，但是宁切和伊坎则支持她。在她卸任之后的美联储政策存在不确定性，而这可能增加货币市场的波动，特别是如果特朗普像他说暗示的那样，干扰美联储的政治独立性。
作者指出，如果美国将惩罚“货币操纵”国作为改善美国贸易赤字的一种策略，新加坡很可能不会被惩罚。她写道，尽管新加坡的经常账户持续有大量盈余（代表着货币被低估），但是其规模较小，并且与美国经常呈现的是赤字。
然而， Linda Lim认为，美国的税制改革更有可能影响新加坡。
她分析道，较低的美国企业税率会降低跨国公司持有资金和迁移海外的动机，从而影响新加坡的金融和制造业。另外，被提议的“区域”税收（根据收入的地点征收税）、以及经合组织的“基础侵蚀和利润转移项目”等减少跨国公司利用税收套利策略的全球努力，可能会剥夺新加坡吸引外资的条件。
作者指出，这类外资也可能被特朗普的新兴工业政策所阻碍。特朗普的政策威胁对想要把生产线移到海外的公司带来不利的“后果”，并为在美国进行生产的企业提供企业补贴。
但是，紧缩的移民政策则可能会增加美国的技能短缺，从而鼓励企业将技能密集型业务转移到海外。作者认为亚洲地区作为一个整体、以及新加坡，都将可以享受其中的溢出效益。
作者指出，特朗普的经济政策可能给新加坡及其它国家带来的最大风险，在于贸易。
如果美国单方面对贸易伙伴的进口商品实施高额关税，这将损害美国消费者和企业，分别降低其购买力和成本竞争力，从而减缓美国（因而全球）的增长。
如果受到美国高额关税影响的贸易伙伴进行报复，这将加剧全球贸易的增长放缓情况。而严重依赖贸易的新加坡，将受到巨大的影响。
作者强调，中美“贸易战争”将迅速影响其它亚洲国家，特别是那些以中国为中心的制造业供应链，并将同时破坏全球依赖的世贸组织贸易制度。
Linda Lim总结道，就算特朗普以及经济团队实施其中一些政策承诺，他们都将加强和加速逆全球化的趋势。如果是这样，作者认为，新加坡就有必要重新调整其发展战略，从多国制造并出口到全球市场，转向以当地企业家为主导的东南亚区域市场参与。
但好消息是，特朗普团队不太可能实现他所有的政策承诺，甚至大多数的政策承诺。就算他真的实现了，作者认为，加速减少新加坡对美国（和中国）的经济依赖在长期来看也不是一件坏事。
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