普京、特朗普分别呼吁扩大核武能力：美俄军备竞赛是否再起？
特朗普于周四在推特上呼吁美国扩大核能力。
他在推文上写道：“美国必须大大加强和扩大其核能力，直到世界在核武器问题上清醒过来。”
路透社指出，不清楚是什么促使特朗普做出此番评论。但是，于同日早些时候，俄罗斯总统普京也说，俄罗斯需要“加强战略核力量的军事潜力”，“我们应研制能够穿透任何当前和未来导弹防御系统的导弹。”
《金融时报》中文网指出，实际上在普京做出此番评论之前，莫斯科方面已采取了自苏联解体以来强度最大的核武姿态。其中包括终止了与美国的3项核协议、在俄罗斯官方电视台警示华盛顿的威胁、并将叙利亚局势比作古巴导弹危机。
但此前，普京说特朗普已经向他表示愿意修补两国之间的关系。
对于特朗普的推文，其发言人米勒（Jason Miller）解释说，特朗普“指的是核扩散的威胁以及防止核扩散的迫切需要，特别流向恐怖组织和不稳定的流氓政权、及他们之间的扩散” 。
据路透社引述，米勒说：“（特朗普）强调了将威慑能力进行改进和现代化的需求，以作为通过实力追求和平的重要途径。”
米勒告诉路透社，特朗普并不是倡导使用核武器，并表示特朗普的评论不应该被解读为新政策的提议。
但是，专家们已经纷纷猜测特朗普是否想要违反与俄罗斯签订的2011年《新削减战略武器条约（New START）》，或扩大未部署的核武库存。
《华尔街日报》中文网指出，奥巴马上任初期寻求军控，并与俄罗斯签署的《新削减战略武器条约》。但是，为了获得国会批准该条约，他于2010年宣布预计在未来30年花费1万亿美元进行美国核武器库的现代化和升级。
但是，特朗普并没有表明是否会延续奥巴马的核武库升级项目。
军备控制协会执行董事达利（Daryl Kimball）说：“当总统当选人或总统以140个字母来改变美国核政策，并不理解诸如‘扩大能力’这类声明的影响时，这是完全不负责任的。”
致力于防止核武扩散的犁头基金会（Ploughshares Fund）主席奇林乔纳（Joe Cirincione）说，如果特朗普和普京都想增加核武器，这将有效地终止自尼克松政府以来的军备控制努力。
他警示说：“军备竞赛就是如此开始的——从一场言语战争开始。”他借此敦促特朗普“去完成生命中最大的一笔交易”，即与俄罗斯谈判核武库的裁减。
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