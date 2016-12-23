特朗普女儿搭飞机被骂．“你爸会毁了这个国家”
（美国．纽约22日讯）美国媒体报道，总统当选人特朗普的女儿伊万卡今天在纽约的甘尼迪机场搭机时，有一名男乘客对她叫嚣，最后他和同性伴侣被请下这班捷蓝航空公司的班机。
八卦新闻网站TMZ报道，这名男乘客在班机起飞前斥责伊万卡（Ivanka Trump），因此被请下这班飞往佛罗里达州的班机。
根据美国媒体广泛引用的这则报道，男子告诉伊凡卡：“你父亲会毁了这个国家。”
他并大喊：“她为什么会搭我们的班机？她应该有私人飞机。”
报道说，35岁的伊万卡与丈夫库许纳（Jared Kushner）和三个孩子同行，她没有理会那名男子，还想用蜡笔转移孩子们的注意力。
英国《每日邮报》（Daily Mail）报道，伊万卡今天很清楚表现，她在压力下仍能保持冷静镇定。
伊万卡目前是特朗普（Donald Trump）房地产帝国的副总裁，自己还拥有成功的服装品牌。特朗普明年1月宣誓就职后，她料将在父亲的共和党政府扮演要角，包括承担部份通常由第一夫人负责的工作。
据TMZ报道，闹事男子最后被航空公司人员带下飞机，他临走时对伊万卡大叫：“你因为我表达意见就要把我踢下飞机吗？”
捷蓝航空（JetBlue）发布声明说，确实有一名乘客被请下这架班机，但没有证实TMZ的报道内容。声明强调不会轻易请乘客下飞机，并说已安排他搭乘下班飞机。
每日邮报报道，对伊万卡喊叫的是在纽约市布鲁克林区执业的律师高德斯坦（Dan Goldstein），他怀里抱着一个孩子。
高德斯坦的先生拉斯诺（Matthew Lasner）在推文驳斥报道说法，他说：“我先生以平静语气表达他的不悦，捷蓝航空的员工听到了，因此把我们踢下飞机。”
不过，拉斯诺稍早也曾推文说，他们在肯尼迪机场第五航站看到伊凡卡夫妇，“我先生追在后面骚扰他们”。但他后来删除这则推文。
（中央社）
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