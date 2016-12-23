中央要求上海：要防止偏向财富驱动发展
上海讯，中共上海市委机关报透露，北京要求上海市，“更加重视防止偏向财富驱动发展”，而应该走创新驱动发展、经济转型升级之路。
《解放日报》刊登署名文章，披露中央对上海市的这项指示。
文章说：“中央对上海的发展定位和工作要求十分明确。”
“我们必须坚决减少经济增长对重化工业、投资拉动、房地产业和加工型劳动密集产业的依赖，坚定不移走创新驱动发展、经济转型升级之路，更加重视防止偏向财富驱动发展。”
这篇文章还披露上海市必须守住的“四条底线”：上海要始终守住城市常住人口规模、规划建设用地总量、生态环境和城市安全四条底线，关系长远、关系全局，绝不是权宜之计、一时之策。任何部门、任何地区、任何单位、任何人，都不能触碰这四条底线，确保城市不发生不可改的严重错误，不发生重特大安全事件。
文章也警告说，当前，国际形势错综复杂，不确定、不稳定因素增多，全球经济仍处于艰难调整和曲折复苏之中，不太会有重大改变。我国经济处于增速减缓、结构调整、动能转换的时期，经济发展新常态特征更加明显，基本面长期向好的态势没有改变。我们必须把握好这样的发展大势，头脑清醒坚定，保持战略定力。
文章表示，越是外部环境复杂多变，越是国内改革发展稳定任务艰巨繁重，越要坚决从全局出发谋发展，切实把中央决策部署落到实处。立足全局，核心是要牢牢把握当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者这个根本要求，在一切工作中努力对标这个要求、着力体现这个要求、认真落实这个要求。
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