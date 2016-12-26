中国航母混合舰队突破第一岛链进入南海
综合讯，中国航空母舰编队今天经过台湾最南端的屏东鹅銮鼻，进入南海。
中国《环球时报》今天发表社论说，中国航母辽宁舰及多艘战舰组成的编队近日开展跨海区训练，穿过第一岛链进入西太平洋，外界将之看成中国航母混合舰队的一次亮相。
路透社指出，中国航母舰队的行动，时间点处于两岸关系再度紧张的当儿，之前，美国当选总统特朗普和台湾的蔡英文通电话，导致北京的不满。
中国航母辽宁号之前曾参加过包括在南海的演习，不过，中国还有相当一些年份才能取得美国那样的航母运作能力。
台湾“国防部”表示，中共辽宁号航母由5艘作战舰护卫下，于25日晚间8时沿台湾东南防空识别区外20浬经巴士海峡航行，今天上午9时通过屏东鹅銮鼻南方90浬(约150公里)续向西南航行，台湾方均有预置海、空兵力全程警戒、监侦与应处，吁请国人安心。
接着，台湾“国防部”再度通报，中共辽宁号航母下午2时经东沙岛东南海域续向西南航行。
“国防部”发言人陈中智说，台湾方面维持空域安全的常规方式是，保持经济体和灵活。他拒绝置评台湾的战机和潜艇是否出动。
陈中智说，军方在继续监控及掌握情况。
台湾反对党国民党籍立法委员江启臣说，辽宁舰的这次演习是要向美国发出信号，中国已经打破了“第一岛链”。
不过，在北京，外交部发言人华春莹则希望外界不要过度解读航母的行动，并表示，航母的行动符合国际法。
华春莹说：“对于中方来说，我们根据自己的发展需要来制定政策、采取行动。中方有关训练符合国际法和国际实践，我们的辽宁舰应该依法享有国际法规定的海上航行和飞越自由。希望各方对此予以尊重。”
中国较具影响力的《环球时报》则说，中国航母正在改善作战能力，应该走得更远。
该报在今天的一篇社论中说：“尽管我们目前只有一个航母编队，但它也应该有能力、有勇气往远处走。它不仅要出第一岛链，还应当出第二岛链，走向中国舰队从未以巡航方式到达过的海域。”
“中国舰队早晚是要去东太平洋巡航的，待到中国航母舰队有能力出现在美国的近海时，必将触动人们关于海上规则的大量思考。我们不需要急于走到那一天，但那一天显然也不应无限拖下去。”
美国海军在南海中国主张领土主权的岛屿附近巡逻，引发中国的愤怒。本月，中国海军捕获一支美军海底潜航器，并在过后交换给美军。
日本官房长官菅义伟26日举行记者会，就中国航母辽宁舰编队在西太平洋上活动一事表示，“将继续关注中国舰艇在我国周边海域的动向，做到警戒监视工作万无一失”。
辽宁舰25日上午10点左右与护卫舰等通过冲绳本岛与宫古岛之间海域，进入西太平洋。防卫省首次确认此类情况。有分析认为，这可能是为了牵制展现出对华强硬姿态的美国候任总统特朗普。菅义伟指出：“这展示出中国海上战力的能力扩大，我们正在关注”。
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