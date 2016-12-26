尼日利亚人爱情诈骗！台湾人收钱 新加坡女子36万美金被骗走
一名新加坡籍女子日前向台湾刑事局国际刑警科报案，指称她遭外籍网友爱情诈骗。警方搜证后，终于逮捕2名台籍的中年女子到案，另又逮捕4名台籍车手，查扣40多万元现金、作案手机、汇款单据百余张、电磁纪录等。由于受害人数众多，检方声押禁见2名女嫌获准。
警方表示，被害女子是新加坡人，今年2月她在Tinder交友网站上结识John。John自称是美籍白人，且用模糊的大头贴、假的证件照，先取得被害女子的信任，再祭出甜言蜜语追求，每天透过通讯软件嘘寒问暖，还承诺将从美国搬到新加坡，2人虽未曾见面，却以情侣身分展开交往。
警方表示，4月间，John谎称将飞来新加坡定居，要求被害女子代收寄送的行李包裹，2日后，1名假物流人员现身向被害女子谎称，行李遭台湾海关留置，需要支付相关罚金、清关费用等，被害女子亦接获来自「物流公司」所发出的客服信件，被害女子信以为真，在John和假物流人员等人轮流诓骗下，被害女子陆续依指示，共汇出美金36万多元（折合约新台币1100多万元）。
警方调查，尼日利亚籍Johnreddy Christian（27岁，目前未到案）透过交友网站、英语学习网站或APP，以甜言蜜语骗取各国被害女性个人资料，再交由集团成员发送诈骗简讯或拨打诈骗电话，包括台湾、中国大陆、香港、澳门、新加坡、印度尼西亚、马来西亚等地均有人受害，轻松诈得新台币将近2000万元。（三立）
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