中国航母辽宁舰西太平洋演习 日本台湾紧盯监视
综合讯，中国第一艘航空母舰将在西太平洋展开演习，尽管中国海军称这是例常演习的一部分，但由于两岸关系紧张，引发全球的高度关注。
圣诞节前夜，中国海军网发布一则消息，海军新闻发言人梁阳告诉记者，12月24日，中国人民解放军海军辽宁舰编队赴西太平洋海域开展远海训练，此次训练是根据年度训练计划组织实施的。
消息没有提供这次训练的具体位置和路线，但路透社指出，这次的远海训练，是辽宁舰首次的远海训练。
中国媒体和一些军事专家称，辽宁舰的成功运营，是中国2020年部署国产航空母舰的第一步。
台湾的国防部说，辽宁舰穿越宫古海峡时，该部一直在密切监控辽宁舰，并继续监控辽宁舰是否会在返程时继续进入巴士海峡
日本防卫省25日发布消息称，首次确认中国首艘航母辽宁舰与护卫舰等编队当天上午10点左右至下午通过冲绳本岛与宫古岛之间的海域赴西太平洋。24日下午4点左右，海上自卫队的护卫舰在东海中部的公海发现了该编队并持续监视，编队没有侵犯日本领海。
日本防卫省透露，25日下午舰载预警直升机从与辽宁舰一同航行的护卫舰上起飞，接近距离宫古岛周边领空约10公里处，日本航空自卫队的战斗机紧急升空应对。
日本防卫省认为中国此举旨在彰显2012年开始服役的辽宁舰的远洋航海能力，有意制衡美国候任总统特朗普，因此正关注其动向。特朗普此前曾与台湾蔡英文举行电话会谈，展现了不受“一个中国”原则所束缚的强硬姿态。
据日本防卫省称，24日时看到辽宁舰附近有3艘导弹驱逐舰、3艘护卫舰和1艘补给舰。25日通过冲绳本岛与宫古岛之间海域的是包括辽宁舰在内的总计6艘。防卫省25日凌晨表示：“我们知晓中国国防部已公布航母编队在东海海空域开展了训练和试验任务。”据称中方已将同样内容告知日本政府。
本月10日，包括战斗机在内的6架中国军机从东海上空飞过冲绳本岛与宫古岛之间公海上空，航空自卫队的战斗机紧急升空应对。该区域的中日动向有所增加。
而日本经济新闻报道说，日本已经通过外交渠道告诉中国，日本正密切注意辽宁舰的举动。
中国海军本月在渤海东北部举行了首次航母实弹演习，之后又在东海举行演习。
根据海军发布的照片，东海演习包括歼-15舰载战机腾空。这次的演习由海军司令吴胜利亲自督导。
海军还说，演习还进行了空中战术对抗、空中加受油等项目的演练。
中国军方本月动作频频。12月10日上午，中国空军飞机经宫古海峡空域赴西太平洋进行远海训练。
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