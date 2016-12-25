新加坡警方对黄之锋参与的一项活动展开调查
路透社报道，香港活动分子黄之锋此前在没有许可证的情况下通过Skype参加在新加坡举行的一个会议，而新加坡警方与活动组织者于周日指出，警方正对这个会议展开调查。
新加坡于10月发布了有关公共演讲的新法律，以澄清外国企业和个人需要获取许可证才能赞助或参加某些活动。
报道指出，作为多元种族岛国的新加坡，其政府对于任何可能破坏社会和谐的事情都非常敏感。
20岁的黄之锋曾于2014年在香港参与组织抗议运动。11月份，他在一个由新加坡团体“社区行动网络（Community Action Network）”所主办的“公民抗议与社会运动”会议上发表讲话。
据路透社引述，该团体的成员范国瀚（Jolovan Wham）说，虽然警方建议他要让黄之锋申请许可证，但是他与其他主办者还是继续组织活动，因为他们认为这只是一个“关于公民不服从、社会运动和民间社会活动作用的简单讨论”。
他告诉路透社：“我不觉得举办这次活动有什么问题。这是一个非常无害的活动，这是一个讨论，所以我不明白为什么它应该受到这些规定的限制。”
据他说，警方向他问话长达45分钟。
据路透社指出，警方说他们正在调查中。
一名匿名警方发言人告诉路透社：“警方已确认有人报案，并正在进行调查。”
新加坡外交部则没有回复路透社询问评论的电子邮件
10月，黄之锋要到泰国举行民主演讲时被拒绝入境，并被遣返香港。泰国总理巴育表示，当时黄之锋被遣返是中国的问题，而不是泰国的。
黄之锋也于2015年被马来西亚禁止入境。
路透社指出，他在该地区移动的困难引起了人权团体对中国影响力的关注。
在香港，黄之锋告诉路透社说，新加坡警察的行为是“政治审查（political censorship）”，并且猜测这是源于中国的压力。
中国外交部发言人华春莹说：“既然是新加坡警方采取的行动，我认为你应该去问新方。”
新加坡和中国之间的关系近几个月来处于紧张状态，特别是在香港海关扣留了新加坡9辆装甲运兵车之后。这批装甲车在台湾完成了军事演习后被运回新加坡，途中经过香港而被其海关扣留。
路透社指出，北京不赞成其它国家与台湾保持军事关系。
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