“辽宁号”驶向海南，台湾防长：“敌情威胁日益增长”
随着中国的航空母舰“辽宁号”在演习中经南海驶往海南岛，台湾国防部长冯世宽今日警告说：“敌情威胁日益增长”。
路透社指出，这次“辽宁号”演习是于台湾局势重新陷入紧张之时所举行。
此前，美国总统当选人特朗普与台湾领导人蔡英文通话，从而引起北京的不满。随后，又质疑美国是否应该延续“一个中国”的政策。
据路透社引述，冯世宽在将官晋任典礼上说：“敌情威胁日益增长，要随时保持战备警觉。”
“我们给他们（我们的士兵）加强训练，就是要他们在战争中，不但自己能存活，而且也能击灭敌人、达成任务……”
台湾国防部之前指出，中国的“辽宁号”从日本宫古岛和冲绳岛之间、以及台湾和菲律宾之间的巴士海峡驶过。
中国方面并未透露详情，仅指出这是例行演习。
路透社指出，中国空军本月也在东海和南海举行了远距离演习。该演习也引起了台湾和日本的担忧，但中方也表示此为例行演习。
美国五角大楼并没有对“辽宁号”的演习做出直接评论。
五角大楼发言人罗斯（Gary Ross）对路透社说：“我们将继续密切监测该地区的事态发展。我们对中国最近的海军活动没有具体意见，但我们会继续观察中国正在进行的一系列军事活动。”
台湾一名匿名的国防部官员则告诉路透社，“辽宁号”正在维持朝向海南的西南航线，而没有更靠近位于靠近菲律宾、马来西亚和越南的南沙群岛争议海域。该官员也指出，“辽宁号”没有驶近太平岛——台湾在南沙群岛唯一拥有的岛屿——而台北将会继续监视其动向。
据路透社报道，“辽宁号”曾参与过几项演习，包括在南海的演习。但是，中国要赶上美国的航母操作水平，还需要几十年。
去年12月，中国国防部已表示中国正在建造第二艘航空母舰，但其完成日期尚不清楚。
而根据五角大楼去年的一份报告，北京可能在未来15年内建造多艘航空母舰。
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