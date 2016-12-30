新加坡知名医院入驻"新加坡旁"，收费比新加坡便宜30%
新加坡人爱去“新加坡旁”购物、旅游，如今看病也可以在“新加坡旁”解决了。最近新加坡一个知名医院计划在“新加坡旁”开设分院，吸引新加坡人前去就医。
康生医院将在马来西亚柔佛州首府新山，距离新柔长堤大约5分钟车程的地方兴建一座大型医疗综合设施。
去年11月11日，新加坡的百汇医疗服务集团（Parkway Health）就在新山开设了一家拥有300张床位的医院——新山鹰阁医院（Gleneagles Medini Hospital ），看中的就是较低的运营成本带来的低价医疗服务，从而吸引更多的新加坡人赴新山就医。
不过，这次康生医院的规模更大，总投资预计为16亿新元（50亿令吉），有大约500张病床，预计整个建设周期为10年，医院项目预计在2020年投入使用。
目前，新山的工地只是被围了起来，还没有正式开工，建成后，这座综合医疗设施将占地11公顷，大约是新加坡总医院的四分之一，设施将包括家庭门诊、社区医院、专科医院，老人康复中心甚至一所附带研究设施的医学院。
这所医学院是由爱尔兰的都柏林大学学院（University College Dublin）和康生集团联合设立的，毕业生将主要是护士和其他专业医护人员，其中也包括医生。
这所医学院将能够部分缓解新加坡医护人员短缺的问题。毕竟，现在新加坡每千人中，平均只有2.3名医生和7名护士，低于其他发达国家。而且，很多护士还是外国人。
收费比新加坡便宜约30%
目前，仅有190张病床的新加坡康生医院病床占有率一直在八成以上。康生医院正在考虑，翻新现有设施，增加病床数量，并且增加科室，而不再仅仅作为一所妇产科医院。
康生集团主席、前卫生部副秘书Roy Quek表示，新山的这座新医院将能够减轻新加坡医院的拥堵状况，并且能够培养更多的医务人员。
之所以选择在新山兴建新医院，主要还是因为新加坡地域有限。Roy Quek说，新山的康生医院收费比新加坡便宜大约30%，将非常有竞争力。目前，康生集团也正在积极向卫生部申请，让新山医院的患者也能使用保健储蓄(Medisave)支付诊疗费用。
医疗咨询专家Jean-Luc Butel说，也许有些病人会对往返新山望而却步，但还是会有很多病人选择前往新山就医。毕竟，新加坡很多医院都已经人满为患。
如果新山医院的医疗水平有保证，估计前往那里就医的人也不少。至于那所医学院，考虑到读医科的时间很长，而且还需要时间来证明它的水平，估计短期内不会造成很大的影响。
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