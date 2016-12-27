“辽宁号”行动是在向特朗普发送信息：美媒
中国航空母舰“辽宁号”经台湾和日本附近海域，前往太平洋举行军事训练。
福布斯新闻报道，这是中国继上个月呼吁美国不要插手南海事务之后，再一次向美国发送强烈的信息。而这次的信息，也是向台湾发出的。
报道指出，这次信息是以展示海军力量的形式出现的。
上个月，中国南海研究院编写并发布了《美国在亚太地区的军力报告（2016）》，其中指出，美军舰机于2015 年在南海地区进行了700 余次巡逻。
就该报告，该研究院院长吴士存在记者会上指出，如果中美在南海的博弈明年仍继续，而美国军机如果频繁在中国控制的岛礁附近展开抵近侦察，可能会驱使中国在南中国海设立防空识别区。
台湾国防部表示，25日晚上8时，中国航空母舰“辽宁号”由5艘作战舰护卫下，沿台湾东南防空识别区外20海浬经巴士海峡航行，并于26日上午9时通过屏东鹅銮鼻南方90海浬续向西南航行。
中国海军日前宣布，“辽宁号”编队根据训练计划前往西太平洋远海训练。
日本内阁官房长官菅义伟（Yoshihide Suga）于周一表示，“辽宁号”及其航母编队在距离宫古岛东北方向110公里处的东海上航行时被日本海上自卫队的护卫舰和战机发现。
他指出，这是日本海上自卫队第一次确认有中国航空母舰向太平洋海域驶去。
《日本时报》报道，“辽宁号”这次行动的目的似乎是在向美国总统当选人特朗普发送一个信息。
报道没有明确指出该“信息”的意义，但指出特朗普此前曾质疑华盛顿是否应该延续“一个中国”的台湾政策。
台湾反对党国民党籍立法委员江启臣则说，辽宁舰的这次演习是要向美国发出信号，中国已经打破了“第一岛链”。
另外，日本海上保安厅也表示，周一时曾有3艘中国海警船只在东海的钓鱼岛（尖阁列岛）附近短暂地进入日本水域。
据报道称，该船只于当地时间上午10点40分左右进入钓鱼岛附近的海域，并于一个半小时候离去。
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