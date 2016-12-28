中新双边合作联委会今年不举行 中国新加坡关系降至冰点
综合讯，中国和新加坡的关系降至冰点，据悉，原定在本月初举行的年度中新双边合作联合委员会（JCBC）十三次会议，今年无望举行，这使得今年成为首个没有举行这个高级别委员会年度会议的年份。
中新双边合作联合委员会的联合主席分别是中共中央政治局常委、中国国务院副总理张高丽和新加坡副总理张志贤。
根据中国驻新加坡大使馆网站的“政治往来”的目录，最新一次的中新双边合作联合委员会是在去年10月份在新加坡举行，当时张高丽飞往新加坡和张志贤一起主持了第十二次会议。
而新华社的新闻也显示，2014年10月，张高丽和张志贤共同在苏州主持了双边合作联委会第十一次会议。
2013年10月，中国和新加坡双边合作联合委员会第十次会议在新加坡举行，当时张高丽和张志贤共同主持了会议。
不过，今年已经来到12月28日，这次重要的会议却没有举行。
一位熟悉此事的人士受访时说，双边合作联委会第十三次会议今年肯定无法举行了，初步定于明年五月举行。这位人士说，会议延后的原因不详。
中国和新加坡今年下半年以来关系紧张。11月下旬，新加坡的9辆装甲车从台湾运回新加坡途中，停靠香港时被香港海关扣押至今。
11月26日，新加坡最大报章《海峡时报》在一篇报道中引述中国社会科学院东南亚专家许利平说，9辆装甲车将会很快被放行，因为12月初将举行中新双边合作联合委员会，而这个委员会是中国和新加坡年度高层双边平台，来讨论加深和拓宽新加坡和中国的合作。
中国和新加坡今年的关系，因为南海问题、TPP、以及装甲车扣留事件而变得越来越紧张。中国外交部发言人甚至副部长，都公开批评新加坡。新加坡的一些巡回大使也公开指责中国。
民间方面，中国报纸和网站以及网民，也对新加坡口诛笔伐，甚至在社交媒体上出现了大量“仇新”言论，一些在中国经商的新加坡商人，也被对方询问对南海问题的立场。中国民间也高度关注新加坡课题，甚至出租车司机也会询问来自新加坡的乘客，新加坡经济是不是不行了？
不过，新加坡政府在装甲车被扣之后曾表示，中新关系其实不仅仅局限于南海、星光部队台湾受训等问题。
新加坡外长维文表示，“不会让单独事件绑架新加坡和中国的关系”。
他说，新加坡和中国最高领导人都非常重视新中建立已久、涵盖领域广泛的双边关系，不会让单独事件绑架新加坡和中国的关系。
尽管如此，中新双边合作理事会十三次会议还是未能如期举行，据信中新关系恶化的广度已经蔓延到了双边的其他合作。
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