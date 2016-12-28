近七成新加坡企业指今年的经济环境恶化，近半认为明年会更糟
最新调查结果显示，近三分之二的受访本地企业认为新加坡今年的经济环境恶化，且有近乎一半认为明年的情况将会更糟。
据报道，这是新加坡工商联合总会（SBF）展开的全国商业调查（National Business Survey）结果之一。
该调查对所有主要行业的1100多家公司进行了调查，以了解他们对2017年的展望、对政府政策的看法、以及面临的关键挑战。
调查结果显示，运营成本和人力资源仍然是各家公司最关注的问题之一，约三分之二的受访公司将此视为主要挑战。
亚洲新闻台网报道，主要挑战的因素包括劳工成本、劳动法、以及吸引和留住年轻员工。
新加坡工商联合总会执行总裁何鸣杰告诉亚洲新闻台：“由于其开放和外向型经济模式，新加坡被目前外部需求和全球贸易的低迷所影响。”
“在国内，高运营成本和外国劳工政策限制则继续影响企业。企业认为在这种持续不冷不热的全球和国内经济中运营，具有挑战性。”
另外，企业也希望政府能够提供更多援助，帮助他们渡过经济增长放缓的时期。超过三分之一的中小型、以及大型企业在受访时要求更多的支援措施，以应对日益恶化的经济状况。
工商联合总会在新闻稿中表示，今年政府财政预算所采取的步骤并没有“影响深远，并且也没有显着的短期效果”。
因此，工商联合总会认为明年的财政预算案应该把重点放在帮助企业解决人力问题、以及降低合规成本、费用和税收等。
另一方面，该报告也指出，企业们并没有接受政府关于转型和重组的建议。只有大约60％的受访企业认为公司需要转型。
在中小型企业中，大多数表示还没有做出任何重大调整，以适应经济放缓、以及技术变革。
《海峡时报》指出，仅有28%的受访公司表示对现有的政府政策感到满意。在中小型企业中，只有27％的人表示满意，而大型公司则有39％。
调查也发现，各企业虽然希望向海外扩张，但缺乏对现有机会和必要条件的了解。
80%的受访公司表示，东盟是海外扩张的首选地区。
据亚洲新闻台网报道，调查数据还表明，各个企业不认为他们将受益于如东盟经济共同体、东盟自由贸易协定等贸易协定。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost