新加坡招聘台湾籍“辅警” 网民抱怨连连
新加坡首次到台湾招募“辅助警察”。策安保安机构（Certis CISCO）便宣布将于下月到台湾举行一个星期招聘活动，并希望招募约120名辅警。
该机构一般聘请的是新加坡公民、永久居民和马来西亚公民。但是，介于人手短缺的问题，该公司转向海外进行招聘。
一部分的网民表示，如果为新加坡公民提供同样的条件，肯定能招募到人手。
策安保安机构为台湾开出的福利：
2675新元的月薪
免费冷气住宿
每日工作12小时+ 加班费
医疗保险、年底花红
入队奖金2000新元
完成两年合约可获2000新元奖金
基本上，辅警只需支付水电费及伙食费。
策安保安机构为新加坡公民开出的福利：
2500新元的月薪
15000新元花红（有条件）
医疗保险
职业发展机会
“我相信如果这些公司给新加坡人提供同样的起薪、福利、再把$800的外劳补贴作为入队奖金，会有人应聘的。为什么不见他们为本地应聘者或现有职员提供同样的条件？”
另一方面，有网民指出为外国员工提供更高的薪资是有道理的。
“有多少外国人的工资比新加坡人高？外国人需要支付更高的税，没有获得退税，也需要支付更高的住宿费。也不会有公积金。所以，请仔细思考。”
也有部分网民认为辅警工作本身太辛苦了。
“工作时间太糟糕了。没日没夜。很多人需要值超过12小时的班，还被迫每月工作330个小时。没人性！”
“工资低、工作时间长，这就是促使人们不想应聘的原因。政府鼓励结婚和生子。怎么可能？新加坡的东西越来越贵。大部分的家庭都需要双收入。怎么可能？？？”
“新加坡人愿意放弃与家人在一起的时间和假期吗？当警务人员并不容易。这是24小时的工作，也要随时准备被召回。”
但是，有网民表示：“如果他们愿意请我的话，我愿意拿1500薪金！”
有网民则对招聘外国人担任警察职务感到担忧。
“将新加坡的未来和安全交付在外国人手中，只会使更多的新加坡人对国家为下一代创造未来的能力感到失望。
将我们的国土后院向外国人敞开恰好证明国民服役是完全不必要的。当我们的新加坡孩子在前线防卫，但却也让他们曝露在被外国人背后捅刀的危险中。我只能说，但你只被提供最差的，那你为什么还要做到最好。
工作、未来和梦想都是给外国人的。我多希望我是一个受到新加坡系统欢迎的外国人。”
有人则分享了美国的制度。
“我在美国的经验是，非公民永远都不应该被给予警察职务。为了吸引公民进入公共服务，职位会附带较低的薪金、以及完成25年服务后的全薪养老金 – 因此提供一个安全和舒适的生活方式以换取长期的服务。或许是新加坡的高生活成本使这样的模式在这里失去的经济效益。”
有人则支持在台湾招聘辅警。
“在马来西亚之外招聘外籍员工的话，台湾人非常适合。他们史最能融合和适应我国生活方式和文化的人群。”
有的网民则为现有制度提供建议。
也有人指出，为什么不设法召回在海外工作或居住的新加坡人呢？
对于聘请外籍员工的激烈反应，也有人指出思想不应太封闭，同时建议要更小心地看清经济情势。
“在80、90年代，台湾的经济与新加坡旗鼓相当，是四小龙之一。人们应该问，为什么台湾人现在来这里找工作？但是许多人只是在这里用原始本能在发言。如果我们不小心、无视情势，新加坡可能也会沦为同样境地。企业外走、失业、以及很多人转向国外求职。在我们生活的这个世界中，已经不可能将自己封闭起来了……”
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