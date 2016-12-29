中美“思想战”开打！
中国观察家说，奥巴马日前悄悄签署了“反宣传法案”，这可能使中美两国陷入意识形态的对峙。
《南华早报》网报道，这项法案是在圣诞节前不久所签署，是2017年美国国防授权法案的一部分。
报道指出，虽然这个《反虚假情报和宣传法案》在1623个字当中，仅有一次提及中国，但是观察家认为，它可能成为对抗北京的工具。
这项反宣传法案每年将有8亿美元的预算支持。这笔预算将会用于成立一个基金，以便为记者提供培训，以及为专门破解他国虚假情报活动的非政府组织、民间社会组织、智库和私营公司提供合同和拨款。
据报道称，在3月中旬由大西洋理事会主持的小组讨论中，共和党参议员罗伯特·波特曼（Rob Portman）表示该法案并不是针对某个国家，而是针对宣传本身。
据引述，他说：“明确地说，我们的立法不是为了挑出任何一个或几个国家做特别关注，（而是旨在创造）一个更全面、主动的方法来赢得思想战争。”
但是，波特曼也说明，他和共同起草法案的民主党参议员克里斯·墨菲（Chris Murphy），都看到了中国的威胁。
他说：“中国每年在国外宣传工作上花费数十亿美元。中国在南海的土地开垦就是一个最近的例子，说明虚假消息可以被有效地利用来占据主动，以及在这种情况下，使美国及其盟友措手不及。”
北京理工大学经济学教授胡星斗表示，中美之间的紧张局势可能会随着法案的通过而升级。
据报道引述吗，他说：“我们总是有意识形态上的分歧，但介于唐纳德·特朗普是下一任（美国）总统、以及他对北京的敌意，他可能会使中国成为美国的最大敌人。”
“中美是世界上最大的两个经济体，而中国的军事力量增长非常快。如果中美不能相处，这对任何人都不好。”
中国人民大学中美关系专家时殷弘认为，尚不清楚特朗普政府会对这项法案做何处理，但他同意，该法案可以用来对付中国。
他说：“这项法案的最初目的显然是对抗俄罗斯的。但随着总统当选人特朗普与俄罗斯的紧密关系、以及他对俄罗斯的商业兴趣，现在看来这个法案完全是针对中国的。”
但是，观察家也表示，美国可能很难利用该法案的资金来支持中国的非政府组织，特别是因为北京已推出新法律、加紧对这些组织的控制。
《南华早报》所联系的3个非政府组织拒绝说明是否会愿意使用这个基金。
报道指出，在香港大学历史教授菲利斯·罗伯茨（Phyllis Roberts）编写的一本2014年文集中，吉林大学教授郭永虎写道，美国新闻署（已解散）于1950年至60年代通过香港向大陆传播信息，并向世界各地的媒体提供中国的信息。
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