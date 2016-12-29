为了新加坡人能养宠物，这些人也是拼了！
新加坡很多家庭喜欢养宠物，从常见的小猫、小狗到乌龟、小鱼和各种鸟类。但新加坡本地的宠物繁育基地非常有限，所以很多宠物都需要漂洋过海，才能进入新加坡。就是因为这样，不少人盯上了新加坡的宠物市场，昨天和今天短短两天内，就有3人因走私动物被判刑。
今天，新加坡农粮局（AVA）发布公告，两名越南人因走私12只画眉鸟，各被判处6个月监禁。
今年12月9日，移民与关卡局（ICA）通知农粮局，从两名由越南飞来新加坡的男子行李中发现了12只鸟类。
这些鸟被封存在长21厘米，宽和高各6.5厘米的白色塑料盒中，分别存放在两个行李箱内。
经农粮局鉴定，这12只鸟类都是画眉鸟，被列入《濒危野生动植物物种国际贸易公约（CITES）》。
在长达12小时的飞行中，这12只小鸟一直没有喝水和吃东西，其中一只被发现时已经死亡。
剩下的11只接受了禽流感检测，其中一只被检测出A型禽流感（H3N8亚型，不会传染给人类）阳性，被安乐死，其余10只目前正在被隔离观察。
而就在昨天，也有人因为从马来西亚走私小狗被判刑。
今年10月28日，新加坡海岸巡逻队在樟宜外海检查一艘游艇时，听到可疑的狗叫声。
经检查发现，船上共有23条小狗被藏在浴巾下的笼子中，其中包括9条贵宾犬、5条西施犬、4条博美犬、3条法国斗牛犬和2条金毛犬。警方当场逮捕了船上的马来西亚人Yeun Jian Iun和新加坡籍船长Cheow Yon Siong。
其中10条小狗因感染犬细小病毒死亡，另一条小狗身染重病，只能被安乐死。而剩余12条小狗也都非常虚弱，有呕吐和腹泻的症状，目前正在隔离恢复。
Yeun Jian Iun当庭认罪，被判处8个月监禁，而Cheow Yon Siong表示要上诉，将于明年1月继续出庭受审。
新加坡法律规定，非法走私动物入境最高罚款1万新元，监禁1年。走私CITES名单上的动物，最高罚款为每只动物5万新元（总额不超过50万新元）并监禁两年。
农粮局特别提醒，走私入境的动物往往会携带病菌，特别是猫和狗，可能携带对人致命的狂犬病毒；而鸟类则可能携带禽流感病毒。新加坡已经60年没有过狂犬病例，目前也没有禽流感。农粮局会继续致力于维护新加坡免受动物传染病的威胁，打击动物走私。
如果小伙伴要携带动物入境，需要提前向农粮局提出申请。详情可以查询农粮局网站：http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/bringing-animals-into-singapore-exporting/
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今天，新加坡农粮局（AVA）发布公告，两名越南人因走私12只画眉鸟，各被判处6个月监禁。
今年12月9日，移民与关卡局（ICA）通知农粮局，从两名由越南飞来新加坡的男子行李中发现了12只鸟类。
这些鸟被封存在长21厘米，宽和高各6.5厘米的白色塑料盒中，分别存放在两个行李箱内。
经农粮局鉴定，这12只鸟类都是画眉鸟，被列入《濒危野生动植物物种国际贸易公约（CITES）》。
在长达12小时的飞行中，这12只小鸟一直没有喝水和吃东西，其中一只被发现时已经死亡。
剩下的11只接受了禽流感检测，其中一只被检测出A型禽流感（H3N8亚型，不会传染给人类）阳性，被安乐死，其余10只目前正在被隔离观察。
而就在昨天，也有人因为从马来西亚走私小狗被判刑。
今年10月28日，新加坡海岸巡逻队在樟宜外海检查一艘游艇时，听到可疑的狗叫声。
经检查发现，船上共有23条小狗被藏在浴巾下的笼子中，其中包括9条贵宾犬、5条西施犬、4条博美犬、3条法国斗牛犬和2条金毛犬。警方当场逮捕了船上的马来西亚人Yeun Jian Iun和新加坡籍船长Cheow Yon Siong。
其中10条小狗因感染犬细小病毒死亡，另一条小狗身染重病，只能被安乐死。而剩余12条小狗也都非常虚弱，有呕吐和腹泻的症状，目前正在隔离恢复。
Yeun Jian Iun当庭认罪，被判处8个月监禁，而Cheow Yon Siong表示要上诉，将于明年1月继续出庭受审。
新加坡法律规定，非法走私动物入境最高罚款1万新元，监禁1年。走私CITES名单上的动物，最高罚款为每只动物5万新元（总额不超过50万新元）并监禁两年。
农粮局特别提醒，走私入境的动物往往会携带病菌，特别是猫和狗，可能携带对人致命的狂犬病毒；而鸟类则可能携带禽流感病毒。新加坡已经60年没有过狂犬病例，目前也没有禽流感。农粮局会继续致力于维护新加坡免受动物传染病的威胁，打击动物走私。
如果小伙伴要携带动物入境，需要提前向农粮局提出申请。详情可以查询农粮局网站：http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/bringing-animals-into-singapore-exporting/
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