这两名正准备加入ISIS的恐怖分子被新加坡遣返了！
目前，全球最臭名昭著的恐怖组织莫过于伊斯兰国（ISIS）了，而有准备加入ISIS的恐怖分子最近出现在新加坡。据《海峡时报》报道，印尼廖内群岛警方发言人Saprono Erlangga中校证实，新加坡移民与关卡局（ICA）于本周遣返了两名试图前往叙利亚，准备加入ISIS的印尼籍公民。
这两人分别是来自印尼北苏门答腊省的40岁男性和西爪哇省的40岁女性。
周一（26日）下午，他们乘坐快艇从印尼巴淡岛抵达新加坡港湾中心（HarbourFront Centre），在接受ICA盘问后被扣留，并于第二天被遣返回印尼巴淡岛。
Erlangga中校说，这俩人计划离开新加坡后，就前往叙利亚。印尼警方目前正在加紧审讯，证实他们和伊斯兰国的关系。
这是今年以来，第二起印尼公民试图经新加坡前往叙利亚，加入极端组织的案件。
今年2月18日，来自西爪哇的三名寄宿学校的极端主义教职员工和一名该校的15岁学生经樟宜机场入境，然后立刻经新柔长堤前往新山，并于第二天返回新加坡。
这种不合常理的路线安排引起了新加坡海关的怀疑。他们入境兀兰关卡时被扣留，并被转交给了新加坡内安部。
经审讯发现，他们这么做的目的是为了在护照上盖章，从而让各国海关认为他们是正常的游客，方便他们日后前往叙利亚。
由于他们还未犯下任何恐怖主义罪行，根据新加坡法律，无法继续关押。于是，他们于2月21日被遣返回了印尼，交给了印尼反恐部门。
印尼拥有全球最多的穆斯林，一直都是东南亚反恐形势最严峻的国家。据统计，截至目前大约有700名印尼人前往中东，加入了伊斯兰国。而就在前两周，新加坡媒体也报道过，有印尼女佣在新加坡工作期间被极端思想洗脑，回到印尼后就加入了恐怖组织，准备实施自杀式炸弹袭击。
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