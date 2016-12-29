网约车来势汹汹，新加坡出租车公司想出了这个办法
如今Uber和Grab等网上招车平台对传统出租车行业造成了巨大冲击，新加坡的出租车公司为了吸引更多的司机，想出一个办法——削减“份子钱”。最近，Trans-Cab公司宣布，从明年1月1日起，削减司机的租车费用。
具体费用变化如下：
Trans-Cab旗下丰田Wish每天的份子钱从90新元下调至59.50新元，减少三分之一
雷诺纬度（Latitude）的份子钱从114新元下调至88.50新元，下调幅度为22%。
目前Trans-Cab的司机如果表现良好，并且按时上缴份子钱，每月奖金最高可达405新元，不过份子钱下调之后，这笔奖金将大幅缩水到每月140新元。
此外，这些调整仅针对那些没有替班司机、独自驾车的司机。
Trans-Cab总经理Jasmine Tan表示，面对Uber和Grab的竞争，出租车司机收入减少，他们也更难找到替班司机。削减份子钱能够为司机每月节省500到650新元的费用，算是给司机们增收的手段之一。
据业内人士介绍，目前，很多出租车司机都选择退出这个行业，其中很多人加入Uber或者Grab，导致出租车公司车辆闲置率居高不下。比如目前Trans-Cab旗下供有4500辆出租车，但是其中有500辆没有司机。
53岁的Sakrudin Jailani曾经在Trans-Cab开了9年的出租车，但是两年前离职了，现在是一名安全员。他觉得Tran-Cab此举不过是杯水车薪。目前出租车和网上招车平台竞争激烈，而且如果出租车没有替班司机的话，实在很难坚持下去。现在，连Uber都有替班司机了。
新加坡全国出租车协会执行顾问 Ang Hin Kee对Trans-Cab对此举表示欢迎，他说：“降低份子钱能够减少司机的负担，特别是现在，客源大幅减少，夜间尤其如此。”
夜间乘客少主要是因为这段时间乘坐出租车需要支付额外50%的附加费用，而Uber和Grab等则没有这笔附加费。
新加坡国立大学交通专家Lee Der Horng认为，这次Trans-Cab下调份子钱的幅度相当大，主要是为了减少闲置的出租车。对于出租车公司来说，一辆闲置车产生的费用需要七辆正在运行的车辆才能弥补。
Lee Der Horng估计，Trans-Cab此举会刺激其他出租车公司跟进。但是康福德高（ComforDelGro）和百胜（Prime）拒绝对此作出评论。Premier Taxis表示将调整份子钱。
而SMRT在一个多月前就已经推出了类似的优惠套餐：车龄三年以下的丰田普锐斯（Prius）前两周免收份子钱，之后五个半月的份子钱减半，为每天59到62.50新元，半年后恢复到118至125新元。
目前新加坡这5家出租车公司旗下共有大约27500辆出租车，Uber和Grab等网约车的数量在25000左右。
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