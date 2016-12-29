想在新加坡买房的小伙伴要抓紧了，贷款利率可能出现变动！
目前新加坡房地产市场低迷，正是购房的好时机，但美联储加息对新加坡的影响开始逐步显现出来，最先有反应的是房屋贷款市场。据《海峡时报》报道，目前，新加坡各大银行都开始逐步下架部分固定利率房贷配套。
首先开始行动的是马来亚银行，他们在11月中旬下架了1.6%固定利率、两年绑定期的房贷配套。
而本周早些时候，中国银行也下架了1.4%固定利率、两年绑定期的房贷配套。
此外，星展银行（DBS）也下架了1.99%固定利率，五年绑定期的配套。
对于为何这些配套会突然下架，马来亚银行和中国银行没有做出回应，星展银行表示，下架的配套本身只是临时的促销配套。现在5年的促销期已到，因此将该配套下架。
目前，星展银行还有一个1.88固定利率、绑定期三年的配套；华侨银行（OCBC）的固定利率配套为2.38%，绑定期两年；大华银行（UOB）的固定利率配套看起来是最优惠的——1.8%、绑定期两年。
不过，本地私人金融咨询网站MoneySmart.sg首席执行官Vinod Nair表示，大华银行的这个配套申请截止日期为明年1月1日。而大华银行的发言人则建议大家申请房贷时，应做好利率上升的心理和资金准备。
Nair表示，这是正常的市场行为。目前，很多分析人士都认为，利率已经进入上升通道，所以银行会考虑提高房贷利率，以免亏损。
而此前一段时间，由于基准利率长期维持在低位，固定房贷利率也都基本维持在2%以下。
本月初，美联储宣布加息，而且计划明年还要再加三次，新加坡的利率可能也会因此上升。目前，新加坡银行三月期同业拆息率（SIBOR）已经达到0.966%，创下今年6月以来的新高。
野村证券预计，明年上半年，三月期同业拆息率将突破1.35%；到明年年底，将达到1.6%。
本地私人金融网站GET.com的创始人Grace Cheng认为农历春节前的几周，预计房贷利率将会发生变化。
在本地从事咨询行业的Pamela Ng准备购买新房。她开始怀疑，自己是不是错过了好时机。
虽然Pamela Ng更倾向于固定利率，但不知道明年申请房贷的时候，还能不能拿到这么低的利率。
所以想贷款买房的小伙伴得抓紧了，趁着利率没变赶紧敲定自己的房贷。
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