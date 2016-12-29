缉毒之后，杜特尔特要把贪官丢出直升机外
继缉毒行动之后，杜特尔特誓言将打击贪污腐败。
据《海峡时报》报道，杜特尔特于周二透露，他已解雇了至少92名涉及贪污的官员，包括移民局的两名高级官员——他们涉及为中国富商经营的网络游戏公司提供回报的丑闻。而两位都是他的堂兄弟。
据报道引述，杜特尔特说：“如果你是腐败的，我会用直升机去载你，然后在前往马尼拉的路上，把你抛出去。我以前就这么做过。为什么我不该再做？ ”
他暗示，他曾将一名涉嫌绑架、强奸和杀害的男子丢出直升机外。这名男子涉嫌绑架一对富商夫妇的女儿，并在获得赎金之后将其杀害。
对于杜特尔特是否真的做过此事，菲律宾政府并没有立即回应。但是，杜特尔特说：“你绑架了一个人。你强奸，然后杀了她，即便她的父母已经支付赎金。你是什么样的罪犯？你应该被抛出（直升机）。”
杜特尔特的助手则解释说，杜特尔特喜欢“夸张化”和强化他的攻击。
两周前，他回顾了1988年任达沃市市长时，曾在警匪驳火时亲手射杀3名绑架嫌犯。他强调，他所杀死的犯人选择了抵抗而不是投降。
根据《海峡时报》报道，虽然人权组织就此展开调查，但是杜特尔特并没有被正式起诉。
杜特尔特的缉毒运动也因为造成多人死亡而被国际社会所批评。
最新数据显示，超过2100嫌疑犯在杜特尔特的缉毒运动中死亡。另外，还有4千人被怀疑是在帮派冲突或民众的“私自执法”中死亡。
菲律宾政府则于周二宣布，自杜特尔特就任总统以来，菲律宾的犯罪率下降了49%。
虽然谋杀案件上升了18%，但是杜特尔特的发言人阿贝拉（Ernesto Abella）表示，应该“在景况中”理解这个数据。
阿贝拉说：“犯罪指数大幅下降，这说明大多数犯罪都与毒品有关。因此从某种意义上说，这是一个能否以正确的角度看待它的问题。”
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