蔡英文过境美国或惹怒中国 是否会见特朗普引广泛关注
台湾”外交部”今日表示，台湾蔡英文将于下月访问拉丁美洲，并在美国过境。
路透社指出，此举可能会激怒中国。中国此前曾敦促美国禁止蔡英文的过境。
台湾”外交部”发言人王珮玲表示，蔡英文的出访行程已经大致确定，安排上“一切都非常顺利”。
据自由时报报道，王珮玲表示，蔡英文此次出访会出席尼加拉瓜总统奥德佳（Daniel Ortega）的就职典礼，而在这样的场合依惯例都会有与其他元首见面的机会。她说：“相信已经有适当的安排。”
对于过境美国一事，她表示会在与美方确定发布时间后，最快于本周内公布过境地点。
此前，台湾媒体猜测蔡英文可能会在特朗普于1月20日就职之前，寻求与特朗普的过渡团队进行会面。因此媒体正在密切关注蔡英文在美国过境的细节。
本月初，特朗普因为与蔡英文的电话通话，并对“一个中国”政策提出质疑，因而惹怒了中国。美国于1979年转而对中国进行外交承认，并认可中国的“一个中国”政策。
本月初，台湾总统府表示，蔡英文将从1月7日到15日依序访问洪都拉斯、尼加拉瓜、危地马拉和萨尔瓦多。
路透社指出，台湾于20世纪90年代中旬仍有30多个邦交国，但现在仅剩21个。而其中多数是位于拉丁美洲和太平洋的贫困小国。
日前，非洲西部岛国圣多美和普林西比和便与台湾断交，并与中国恢复外交关系。
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