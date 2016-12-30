办公室白领需常备三类零食
两眼发干、又累又饿、困意不断……这些不适困扰着很多办公室上班族。想告诉大家的是，储备一些合适的零食，有助缓解这些不适。
护眼零食：枸杞、蓝莓。枸杞自古有“红宝”之称，它富含的天然色素β胡萝卜素作为维生素A的前体，可预防维生素A不足，能护眼明目。长时间注视电脑、电视、游戏机等，都会使得维生素A消耗量增大，要格外注意补充。枸杞最常见的吃法就是泡水喝，但泡完水的枸杞不要丢掉，嚼着吃完更能护眼。蓝莓富含花青素，具有保护微血管改善眼睛供血的作用。
解饿零食：全麦面包、坚果。全麦面包属于复合性碳水化合物，不会让血糖快速波动，且高纤维会带来饱腹感，让人不容易饿。原味花生、杏仁、核桃等各种坚果含有丰富的植物性蛋白质、健康的不饱和油脂及纤维，可提供饱腹感，延缓胃排空的速度。但坚果的油脂太多，每天只宜吃一汤匙的量，否则容易增肥。
提神零食：绿茶、黑巧克力。绿茶含有茶氨酸，这是一种有放松大脑功效的抗氧化剂，能让人迅速从紧张焦虑中解脱出来。绿茶中富含的咖啡碱能促使人体中枢神经兴奋，起到提神益智的效果，但不建议喝绿茶饮料。研究显示，黑巧克力能增加大脑供血，每天仅需吃9.3克黑巧力就能预防年龄增加导致的记忆衰退。此外，黑巧克力还能刺激大脑释放感觉良好的化学物——神经介质，让人注意力更集中。
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