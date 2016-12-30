中国电商厮杀于东南亚市场
《华尔街日报》报道，阿里巴巴、腾讯、滴滴和京东等科技巨头，正放眼东南亚作为业务增长区域。
东南亚的总体经济规模达到2.5万亿美元，同时也拥有超过2.5亿的智能手机用户。此外，该地区聚集了6.2亿人口。这使东南亚成为了中国科技公司扩展网络零售和移动支付业务的投资地之一。
报道引述Dealogic的数据指出，东南亚是中国2016年海外科技并购交易的第三大地区，仅次于欧洲和北美。在东南亚的并购交易规模达19亿美元，比去年的1.93亿美元高约10倍。
业内管理人士告诉《华尔街日报》，中国科技公司的投资可能还会加速增长。
其中，阿里巴巴和腾讯为了拓展电商、物流和社交网络等业务，已在东南亚达成了价值超过10亿美元的并购交易。
4月份，阿里巴巴就以10亿美元的价格收购Lazada Group。这使阿里巴巴成功入主印度尼西、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾和越南6个市场。
腾讯则投资了估值为37.5亿美元的新加坡初创公司Garena Interactive Holding Ltd.。Garena本是一家游戏平台运营公司，但于去年推出了Shopee网络购物应用。
报道指出，Shopee与Lazada在上述东南亚的6个市场中展开了直接竞争。
腾讯国际业务副总裁杨宝树在接受《华尔街日报》采访时表示，该公司的每项业务在东南亚都有不错的增长率，尤其是在印度尼西亚。
中国的第二大电商京东也于去年进入印度尼西亚的网络销售市场。其首席执行长刘强东表示，京东计划通过印度尼西亚的市场，将业务扩展到其它东南亚国家。
据报道称，刘强东认为印度尼西亚就像5年前的中国市场——人口庞大、电商行业还未成熟，但网民数量增长迅速。
东南亚市场的挑战
但是，东南亚市场比较分散，每个市场也有不同的客户需求和监管规定。其中一些客户也对中国产品质量持有负面印象。同时，一些东南亚国家也存在着紧张的国内外政治局势。
此外，随着东南亚市场的条件越加诱人，其竞争程度也将随之提高。例如，印度尼西亚本地已有强大的电商Tokopedia。而日本电商乐天株式会社也于今年关闭了该公司的东南亚线上市场。
《华尔街日报》指出，东南亚市场的激烈竞争已促使京东、Lazada和Shopee选择牺牲部分利润，并通过促销、限时销售和优惠券等方式来吸引消费者。
据报道引述，研究公司IDC Financial Insights的调研经理Michael Yeo指出，东南亚市场的价格水平较低、增长潜力大，但随着竞争加剧，并购交易也将变得更加昂贵。
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