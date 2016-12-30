反了，他居然敢在李显龙眼皮底下搞腐败？
新加坡讯，据海峡时报报道，宏茂桥市镇理事会（AMKTC）总经理Victor Wong已被免职，目前正在接受反腐败调查局（CPIB）的调查。
宏茂桥市镇理事会所在的宏茂桥集选区，是总理李显龙所在选区。消息一出，舆论惊呼这个总经理好大胆子！
Victor Wong是CPG设施管理公司的员工，自2013年起就担任宏茂桥市镇理事会的总经理/秘书一职，该公司是理事会委任管理代理。
Victor Wong曾在实龙岗社区中心管理委员会担任助理财务长，于2007年获得公共服务奖章。
宏茂桥市镇理事会主席洪鼎基告诉海峡时报记者，今年9月理事会收到一起关于Victor Wong的投诉后CPG便让其休假。
相关投诉是针对Victor Wong“处理合约及市镇会事宜的方式”，以及“处理方式可能涉及需要贪污调查局介入调查的行为”。这宗个案已转介至刑事检控专员公署，而Victor Wong于上月在市政局被撤职。
宏茂桥市镇理事会主席洪鼎基指出，当局将提供所需的一切援助，绝不容忍任何腐败行为。
“我们的承包商有责任正确地完成这项工作，如果他们做的有任何不当，我们将采取后续行动，关于更换他们（和）调查案件，确保采取必要的措施。
他又向海峡时报指出，这起事件的调查绝对不会影响到市政活动，理事会会确保监督基层人员的工作。
根据市镇会网站的信息，目前秘书职务已经由代总经理Lim Kian Chiong接替。他也将取代Victor Wong，管理宏茂桥市镇会事务。也是宏茂桥集选区议员的、市镇会副主席杰乐表示，目前的首要任务是确保市镇会运作不受影响。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost