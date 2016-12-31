中美共同打击象牙商业活动，象牙市场或转移东南亚
中国国务院办公厅昨日宣布，将在2017年底之前停止所有商业性加工销售象牙及制品活动。
《纽约时报》指出，这将关闭全球最大的象牙市场，并可能对非洲大象的偷猎实行严重打击。
27日，上海海关查获了中国目前最大一起穿山甲鳞片走私案，并搜获约3吨的穿山甲鳞片。穿山甲鳞片因为被认为具有中药效用，因此成为了全球受到非法贸易威胁最严重的哺乳类动物。
同样的，象牙被一些投资者视为“白金”、被雕刻家和收藏家视为“有机宝石”。因此，近年来，数万头大象被非法杀害，主要就是为了满足中国对象牙的需求。
世界自然基金会（WWF）总裁卡特·罗伯茨（Carter Roberts）在一份书面声明中说：“中国此次公告将为大象保护带来改变。随着美国今年早些时候也结束了国内的象牙贸易，两个最大的象牙市场已采取行动，这在全世界回响。”
中国国务院的公告指出，象牙市场的关闭将会分阶段进行。其中，会在明年3月31日之前先行停止一批象牙加工单位和销售场所。同时，文化部门将引导象牙雕刻技艺师傅和相关从业者进行转行，到博物馆等文化机构就业。
《纽约时报》指出，中国此举除了是因为动物保护倡导者针对中国的长期宣传和活动，也是北京与华盛顿的高级别谈判结果。
报道指出，习近平于2015年对华盛顿进行国事访问时，与奥巴马商定两国将实施“象牙进出口的近乎全面禁止”、以及“采取重大和即时的步骤，以停止国内的象牙商业贸易”。而这些目标于今年6月在北京举行的中美经济和战略峰会上被重申。
据《纽约时报》引述，自然资源保护委员会（NRDC）副主任艾丽•佩珀（Elly Pepper）表示：“近年来，象牙的需求急剧增加，刺激了大象趋向濒临灭绝。中国作为全球最大的象牙消费者，其国内合法象牙贸的终结，将是拯救这个物种的关键。”
中国此禁令在受到动物保护者赞赏的同时，其执行问题也仍然受到关注。
《纽约时报》指出，中国官员经常宣布雄心勃勃的政策，但有时候缺乏执行。这曾在环境保护领域发生过，因此这项政策的成功还需取决于执行的严格程度。
另一方面，报道也指出，中国市场一旦关闭，象牙的主要国际市场可能会转移到东南亚。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost