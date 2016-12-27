“双坡高铁”明年第3季度开始收购土地：马国
《今日报》报道，马来西亚表示很有可能于2017年第3季度之前开始为“双坡高铁”项目收购土地。
负责“双坡高铁”项目的MyHSR公司表示，正在评估用于建设吉隆坡到柔佛州的伊斯干达布蒂里（Iskandar Puteri）之间的铁轨、宽度为50米的土地。
据星报网（The Star Online）引述，MyHSR首席执行官卡玛（Mohd Nur Ismal Kamal）说：“收购将会包括私人和国有土地，虽然很大部分（的高铁）会经过种植园。”
“双坡高铁”将会把从新加坡到吉隆坡的旅程缩短到90分钟，并预计将在2026年12月31日之前开始运营。
明年第一季度还将公布联合发展合作伙伴的招标结果。得标方将为“双坡高铁”提供技术、运营和采购方面的建议。
另外，MyHSR也正在评估负责马来西亚部分铁路的参考设计顾问（RDC）服务的投标报价。
报道指出，参考设计顾问将在项目需求、铁路基础设施参考设计、以及利益相关者管理等领域，提供咨询服务。
卡玛表示，参考设计顾问的招标结果也将于2017年第一季度公布。
他还表示，未来的高铁站将建设在距离商业和人口中心不远的地方，以避免到达高铁站的所需时间过长。
卡玛也补充说：“与此同时，车站需要足够大的空间，以满足预期和未来的乘客人数，并有足够的扩展空间……我们必须在这些因素之间取得平衡。
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