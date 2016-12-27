社交媒体假消息举报功能，真的可靠吗？
福布斯新闻一篇文章指出，关于“假消息”的报道本身就是假的。
近期，全球对于“假消息”及其影响非常关注。今年的美国大选期间，社交媒体充斥着各种“假消息”。而日前，一条假新闻促使巴基斯坦国防部长在推特上对以色列发出“核威胁”。
此前，Facebook宣布将为用户提供举报功能，以更好地识别和打击假消息。
但是，琼甘兹库尼中心（Joan Ganz Cooney Center）的高级研究员乔丹·夏皮罗（Jordan Shapiro）则于福布斯新闻网撰文指出，不能依赖此类工具。
他写道：“我们需要提高普通人判断新闻质量、了解新闻出处的能力，而不是延续的道路：将思想的起源隐藏在更诱人的用户界面决策背后。”
他调侃道：“我其实有很多想要举报的。例如，我有一些在恋情中不是很开心的朋友和亲戚，但却不断发布‘约会的夜晚’的照片，以便说服我们（大概也在说服自己）一切都很美好。”
就此，他指出，真正的问题不是谎言或不准确，而是数字媒体平台的流行趋势正在鼓励我们看到自己想看到的世界。
如果“不准确”使消息“虚假”，那么美国大选日之前的专家解读和民调结果便是“虚假”的；如果“假消息”是故意制造出来以说服人们改变观点的话，那么广告产业便是有罪的。
通过以上比喻，他警示道，一些批判者可能会利用“假消息”，从而推翻美国宪法第一修正案（新闻自由）。一旦有公民接受有部分新闻是“真实的”、部分是“虚假的”，他们便很有可能支持新闻审查。
他警告说：“合法化的偏颇宣传可以轻易取代新闻自由。”
夏皮罗指出，我们错误地指向“假新闻”，而真正的问题在于我们本身。
那么我们的问题在哪呢？
夏皮罗从教育的角度出发，指出现在的教育强调技能培训，这促进了专业化，同时也促进了狭隘的思维。
他认为，民主最大的敌人不是暴君，而是满足于自身有限现实视角的公民。
就此，他批评现代的教育系统缺乏对批判性思维的实质关注，而仅仅是口头上提及。
在媒体都是社交型的21世纪中，他承认拥有“批判性媒体阅读能力”是特别困难的。
我们很容易被自己在社交媒体上所发布的东西所定义，而我们看的新闻推送也夹杂着个人叙事。因此，对我们眼前的信息提出质疑就如同于对自我存在的质疑。
但是，困难并不意味着应该完全放弃提出质疑的努力，而转向依赖科技提供的便利。
夏皮罗警示，依赖计算机算法来解决“假消息”的问题，只是一种自我麻痹的方法。
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